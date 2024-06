Dvě největší pódia v Česku už čekají na své hvězdy

Postavené je hlavní pódium na pojezdové dráze, na kterém od středy do soboty zahrají The Prodigy, The Offspring, Bring Me The Horizon, Yungblud, Avril Lavigne nebo Sum 41. Největší evropskou stage přezdívanou Fat Lady si pořádající agentura půjčuje z Německa a její kompletní instalace trvá bezmála týden.

„Jedna věc je samozřejmě postavit pódium se střechou, zabezpečit ho a pak teprve přijíždí zvuková a světelná technika, což je mnoho kamionů drahého vybavení, které se instaluje. To zabere třeba dva dny,“ připomíná Michal Thomes.

Poprvé tady vztyčili i největší české pódium. „Je to naše B stage a velikostí si nezadá s naší hlavní stage. Troufám si bez nadsázky tvrdit, že máme dvě největší festivalové stage v České republice na jednom místě,“ rozhlíží se po areálu hrdě Michal Thomes.

Na posledních dodělávkách u hlavního pódia pracuje i parta techniků. „Jsme tady týden, stavěli jsme to druhé největší podium, teď už tady jen něco ladíme,“ říká Roman.

Někteří z dělníků mají lezecké vybavení. Pódia pro světové hvězdy jsou vysoká desítky metrů. „Lezeme do výšky, musíme a chceme se jistit,“ připomíná technik Roman. Podle něj se letos vše stíhá: „Je to docela dobře zvládnuté, je tady dost lidí, kteří vědí, co dělat. Jsou to profíci. Letos to šlape.“

Jeho parta tady bude celý festival a pak bude následovat bourání a stěhování techniky. „Na koncert se zajít dá, ale musíme být připravení něco dělat,“ zamýšlí se Roman. „Prostě se nesmíme zbourat,“ vtipkuje jeho kolega.

Rekordní návštěva si vyžádala víc místa

Pořadatelům se pro letošek podařilo získat do nájmu dalších 25 hektarů polí na severu areálu. Tady už stojí kemp a desítky stanů, které si fanoušci rocku mohou pronajmout už zařízené. „Máme větší zázemí na parkování i kempování a rozšířili jsme i vlastní areál, což si myslím, že vzhledem k tomu, že atakujeme kapacitu areálu 40 tisíc návštěvníků, se nám bude velmi hodit,“ vysvětluje Michael Thomes s tím, že pořadatelé chtějí lidem poskytnout dost prostoru a komfortu. Čtyřdenních vstupenek zbývají poslední stovky a z jednodenních jsou vyprodané oba hlavní dny, tedy pátek a sobota.

Nové pozemky umožnily pořadatelům obří akce poprvé upravit logistiku areálu. „Ze severu nám budou primárně jezdit všichni návštěvníci, a z jihu pak vlastně veškerá obsluha, zaměstnanci a všichni, kdo se prostě podílí na festivalu,“ vysvětluje architektka akce Nikola Netušilová

Předpověď festivalu přeje

Pořadatelé jsou zatím spokojení i s předpovědí. „Vypadá na téměř ideální festivalové počasí, lehce pod mrakem a žádné vysoké teploty. Jestli bude nějaký deštík, tak ve čtvrtek, snad to bude jen taková osvěžující přeháňka, vypadá to velmi dobře,“ ťuká na dřevo Michal Thomes.

Už od úterního odpoledne je otevřený kemp a večer je pro první návštěvníky přichystaný večírek pro nedočkavé. Ten bude také v areálu kempu a za plotem se bude vše ladit až do středečních 11 hodin, kdy se otevřou brány festivalu. „Bude se dělat na dokončovacích pracích, čekají nás zvukové a světelné zkoušky,“ připomíná Nikola Netušilová.

Někdy nám hudba třese přívěsem

V úterý pak ladili své stánky i prodejci jídla a pití. „Je to shon, musíme všechno připravit, rozložit stánek, reklamy, mít nachystané suroviny a zítřejší otevření areálu,“ říká během práce Marek, který jezdí se svým týmem na hradecký „rokáč“ z Banské Bystrice už čtvrtým rokem: „Letos to vypadá slibně, má být 40 tisíc lidí, tak se musíme pořádně přichystat.“ Přivěs je olepený reklamou na pizzu a je na prostranství před hlavním stage. „Většinou už tu hudbu ani nevnímáme, někdy nám to třese přívěsem, ale to k takové akci prostě patří,“ dodává Marek.

„Máme kolem 60 partnerů, usazují své stánky, mají požadavky na vodu, elektřinu. „Je toho ještě prostě hodně,“ přiznává architektka Rock for People Nikola Netušilová, která se do areálu prakticky nastěhovala už od 1. června.

„Naštěstí nás během těch příprav prověřily dva deště a jednou kroupy. Ale alespoň jsme odhalili místa, kde se dělaly kaluže. Takže jsme je zasypávali recyklátem, aby vše bylo bez problémů,“ dodává Nikola Netušilová.