Brány Rock for People se otevřely pro fanoušky. Letos jich pořadatelé očekávají během čtyř dní festivalu 40 tisíc. Areál festivalu na letišti v Hradci Králové se letos rozšířil o 25 hektarů.

Michal Thomes odstartoval letošní Rock for People | Video: Deník/Jiří Fremuth

„Odpočítáme to? Deset, devět, osm, sedm…,“ odpočítávali těsně po 11 hodině dopoledne stovky nedočkavých fanoušků u brány mezi kempem a festivalovým areálem společně s ředitelem podniku Michalem Thomesem. Areál posledních 24 hodin finišoval na přípravách a dnes už se otevřely i stánky s jídlem, pitím a samozřejmě desítkami druhů piva.

Čtyřiadvacetiletý Roman přijel s kamarády z Trstené na Oravě. „Těšíme se na Gutalax, je to tvrdší muzika, je to pořádný odpal,“ říká mladík ze Slovenska. Spát budou v kempu ve festivalovém areálu: „Stanujeme v kempu, je to tady cajk, festival funguje skvěle, je to tady super. První půjdeme na pivo, přišli jsme sem prostě bavit.“

U festivalové brány netrpělivě postával i pan Josef. Přijel se švagrem a neteří od Lovosic. „Body Count, Ice-T jsou to legendy na ty těšíme hodně,“ vyznal se z hudebního vkusu supervisor pracující pro americkou firmu. Bydlet bude v Hradci u přátel a do festivalového parku budou dojíždět.

Do Rock for People zbývají hodiny, na posledních přípravách pracují tisíce lidí

Na hradeckém festivalu je už popáté: „Naprostá spokojenost, je tady široká nabídka jídel, pití, možností odpočinku, Rock for People je pro mě naprostá špička v České republice.“

Podruhé je pak na hradeckém „rokáči“ Anežka. Sedmnáctiletá dívka přijela s kamarádkou ze severní Moravy. „Jsem tady podruhé, Veronika prvně. Na co se nejvíc těšíme? Asi na Bring Me The Horizon,“ přemýšlí Anežka. „Nejvíc se těším na atmosféru. Je uvolněná, jsou tady skvělí lidé, všichni jsme na stejné vlně.“

Jako první z velkých headlinerů zahrají v Hradci dnes večer The Prodigy, v dalších dnech pak budou následovat The Offspring, Bring Me To Horizon, Yungblud, Avril Lavigne nebo Sum 41. Celkem v Hradci vystoupí od středy do soboty 130 interpretů.