Brány Rock for People se otevřely pro fanoušky. Letos jich pořadatelé očekávají během čtyř dní festivalu 40 tisíc. Areál festivalu na letišti v Hradci Králové se letos rozšířil o 25 hektarů.

Michal Thomes odstartoval letošní Rock for People | Video: Deník/Jiří Fremuth

„Odpočítáme to? Deset, devět, osm, sedm…,“ odpočítávali těsně po 11 hodině dopoledne stovky nedočkavých fanoušků u brány mezi kempem a festivalovým areálem společně s ředitelem podniku Michalem Thomesem. Areál posledních 24 hodin finišoval na přípravách a dnes už se otevřely i stánky s jídlem, pitím a samozřejmě desítkami druhů piva.

Do Rock for People zbývají hodiny, na posledních přípravách pracují tisíce lidí

Stovky lidí procházely bezpečnostní kontrolou aby si poprvé porozhlédly po areálu, kde od středy do soboty zahrají mimo jiné hlavní headlineři letošního ročníku The Prodigy, The Offspring, Bring Me To Horizon, Yungblud, Avril Lavigne nebo Sum 41.