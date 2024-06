FOTO, VIDEO: První den na Rock For People patřil hlavně The Prodigy

Ve středu začal další ročník festivalu Rock For People. Hudební program se rozjel už v brzkých odpoledních hodinách a areál se velmi rychle zaplnil návštěvníky. Kdo nevymetá koncerty, může trávit čas gastro ochutnávkami a nebo si jen užívat příjemného počasí. Headlinerem prvního dne se stali britští elektronici The Prodigy. Podívejte se do bohaté fotogalerie a na videa.

Sestřih z prvního dne Rock For People | Video: Deník/Jiří V. Matýsek