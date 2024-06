Festival Rock For People odstartuje už za týden - i s unikátní udržitelnou zónou

Festival Rock for People startuje už příští středu 12. června. Fanouškům nabídne světové hudební shows The Offspring, Bring Me The Horizon, The Prodigy, Yungbluda, Avril Lavigne nebo Sum 41 a přes 120 dalších hvězd, ale také divadelní představení, filmové projekce, poutavé diskuze, tanec, módní přehlídky či secret shows. Již druhým rokem ve spolupráci s generálním partnerem Komerční bankou festival také představuje unikátní koncept KB Future Fest, který ukazuje, jak by mohly festivaly vypadat za pár let.

Rock for People 2023. | Foto: Petr Klapper