To byl nářez! Premiérová show kapely Muse zakončila Rock for People

„Skvělý byl zvuk na hlavní stage. Je tady jedinečná atmosféra, fajn jsou i úplně cizí lidi. Možná by šlo domáknout, aby lidé nebyli v jedné části kempu tak natěsnaní, když jinde je relativně volno,“ zamýšlel se student z Jablonce nad Nisou. A jeden neplánovaný bonus festivalu chválil i jeho kamarád Tomáš Stránský: „Moc tady nefungoval internet, ale nakonec jsme se shodli, že to je vlastně výborná věc. Člověk si odpočine. Trochu mi ale vadilo, že když jsem si odnesl pití v zálohovaných plechovkách do kempu, tak mě s plechovkami nepustili zpátky, takže jsem přišel o nějakých 80 korun na zálohách.“

Organizátoři předem avizovali 40 tisíc návštěvníků. Nakonec jich bylo o tři tisíce méně. „Určitě jsme zase dosáhli nové mety. Bylo to o trochu víc lidí než loni. Situace na trhu je, jaká je. Stále je to ještě poznamenané covidovou atmosférou a situací v ekonomice. Ve finále to bereme jako úspěch,“ komentoval čísla návštěvnosti ředitel Rock for People Michal Thomes. Za vrchol festivalu pak označil atmosféru: „Ta byla naprosto fenomenální a výjimečná. Je tady všeobjímající dobrá nálada a všichni se k sobě chovají hezky.“

V paměti mu pak utkvěl třeba nedělní koncert Filharmonie Hradec Králové. „Hrozně dobře je ta jedinečná atmosféra festivalu vidět na takových těch přesžánrových úkrocích, které děláme. Dneska jsme mluvili s muzikanty z hradecké filharmonie a všichni jsou z toho naprosto nadšení. Měli fenomenální úspěch a zažili atmosféru rockového koncertu, kdy si vážnou hudbu užíval bouřící, tančící dav,“ pochvaloval emoce, které proudily mezi filharmoniky a fanoušky tvrdé muziky Michal Thomes.

OBRAZEM: Oblohu nad festivalem Rock for People ovládly v pátek roje dronů

Organizátoři už připravují příští ročník. Námluvy s některými kapelami začaly už v zimě. „Souběžně s přípravami letošního ročníku už probíhaly přípravy na příští ročník. Máme rozjednáno hodně zajímavých věcí, uvidíme, co z toho vyjde. Zatím ale nemám nic, co bych mohl sdělovat,“ dodal ředitel Rock for People Michal Thomes.