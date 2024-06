Festival Rock for People před startem. Zbývají už jen stovky vstupenek

Festival Rock for People ve středu otevře brány pro 40 tisíc návštěvníků. Na letišti v Hradci Králové vystoupí The Offspring, Bring Me The Horizon, The Prodigy, Yungblud, Keanu Reeves s kapelou, ale i Avril Lavigne. Většina vstupenek už je vyprodaná.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ve středu 12. června v Hradci Králové startuje festival Rock for People. Vystoupí na něm i The Offspring. | Foto: Rock for People