Více míst k sezení a mimořádné spěšné vlaky. České dráhy posílí dopravu na festival Rock for People, který se koná v Hradci Králové od středy 12. do soboty 15. června.

Přípravy na Rock for People vrcholí. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Hudební festival Rock for People se koná v královéhradeckém Parku 360 od 12. do 15. června. Vzhledem k očekávané vyšší poptávce po cestování České dráhy posílí dopravu do Hradce Králové. Více vozů budou mít některé rychlíky linky R10 Krakonoš a Hradečan mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem a vyjedou také mimořádné spěšné vlaky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

Ve dnech 12. až 14. června České dráhy posílí odpolední a podvečerní spoje linky R10 Krakonoš / Hradečan s odjezdy z Prahy hl.n. do Hradce Králové, resp. Trutnova ve 13.09, 14.09 a 18.09 hodin (R 948, 928 a 924). Více vozů budou mít také vlaky v opačném směru – spoje R 924, 928 a 948. Větší kapacitu nabídnou rychlíky z Hradce Králové také v neděli po ukončení festivalu. Více míst k sezení budou mít rychlíky na lince Praha – Hradec Králové – Trutnov s odjezdy z Hradce Králové hl.n. směrem do Prahy v 8.08, 9.08, 10.08, 12.08, 13.08 a 14.08 hodin (R 932, 948, 930, 928, 946 a 926) a také další vlaky v opačném směru (R 925, 927, 929, 947, 949 a 931).

Ve směru z Pardubic do Hradce Králové navíc vyjedou mimořádné spěšné vlaky, konkrétně ve dnech 12., 14. a 16. června. „První den festivalu pojedou zhruba každou hodinu mezi 8. a 18. hodinou a zajistí je jednotka RegioPanter. V pátek 14. června pojedou mimořádné spěšné vlaky zhruba od 11. do 19. hodin. V neděli 16. června zajistí odvoz návštěvníků spěšné vlaky souprava s řídicím vozem „Sysel“, pojedou zhruba od 7 do 16 hodin,“ uvádí za České dráhy Petr Pošta.

Jízdní řády mimořádných vlaků bude možné najít na webu Českých drah. Ve všech těchto vlacích budou platit běžné jízdní doklady ČD a integrovaných dopravních systémů.

