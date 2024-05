Hradecký festival Rock For People je už doslova za dveřmi (koná se od 12. do 15. června v Parku 360) a organizátoři oznámili další skvělou novinu. Už dlouhé roky totiž festival budují jako bezbariérový a letos za svou činnost v této oblasti získali cenu Mosty za projekt „Bezbariérový Rock for People - mimořádná aktivita/čin ve prospěch osob se zdravotním postižením“.

Festival Rock For People se blíží | Foto: Petr Klapper

„Festival Rock for People 2024 vždy byl a vždy bude pro všechny bez jakéhokoli rozdílu - veškeré hranice rádi boříme. A to platí i pro překážky, aby si jedinečnou atmosféru těch nejlepších čtyř dnů v roce na festivalu mohl užít opravdu každý,“ nechali se organizátoři slyšet.

Festivalový areál v Parku 360 je proto už několik let kompletně bezbariérový a to včetně zázemí jako jsou bezbariérové toalety a sprchy), nechybí ani přístupné relax zóny.

Přístup festivalu si nemohou vynachválit ani jeho náštěvníci. „Jezdím každý rok od svého prvního Rock for People v Českém Brodě. Letos to bude 10 let! Festival mě zkrátka baví, ať už jde o program, areál či skvělé zázemí nebo o přístup organizátorů k bezbariérovosti a ke všemu okolo. I já, když jedu někam poprvé, se trochu bojím, jak to bude vypadat s parkováním, s přístupem, se záchody… Na RfP je všechno v pohodě a v případě dotazů je i personál v obraze, což nebývá standardem,“ nechal se slyšet jeden z pravidelných návštěvníků Tomáš Beneš.

Festival Rock For People se uskuteční v termínu od 12. do 15. června a letos láká zejména na kapaly The Offspring, Bring Me The Horizon nebo Dogstar, v jejichž řadách působí herec Keanu Reeves, dále koncerty Coreyho Taylora, Avril Lavigne nebo kytaristy Slayer Kerryho Kinga.

