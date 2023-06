Jen pár hodin a největší svátek rockové hudby začíná. Ve čtvrtek startuje v Hradci Králové už 27. ročník festivalu Rock for People. A organizátoři už teď mluví o rekordní návštěvě, která přesáhne 35 tisíc návštěvníků z celé Evropy.

Přípravy na hradecký RfP finišují | Video: Jiří Fremuth

Ve středu kolem poledne žije festivalový park na hradeckém letišti čilým ruchem. „Vidíte to kolem sebe. Teď jsou tady stovky lidí, kteří vše připravují na začátek festivalu,“ rozhlíží se areálem ředitel Rock for People Michal Thomes. Ostré práce na letošním ročníku začaly v polovině května poté, co v areálu skončilo největší české setkání skautů. Ty teď vystřídají desítky tisíc fanoušků rocku. Bavit je bude na 600 umělců při 130 koncertech a 50 představení.

Od minulého roku je v Parku 360 nové osvětlení, rozvody vody, elektřiny a internetu. Nové jsou i záchody, sprchy. Hangáry, kde se dřív ukrývala vojenská letadla, pořadatelé zbavili náletových dřevin a pro rozšíření festivalu pronajali další pozemky.

Třeba právě bývalé bunkry původně pro vojenské bitevníky se proměňují v restaurace a bary. „Teď chystáme venkovní stánek s výčepem, venkovní zahrádku se stíněním a v hangáru se ladí kuchyň a výčep,“ vysvětluje jednatel Pivovaru Clok z Potštejna Jiří Andrš.

Co by ostatně byl český rockový festival bez piva? Letos tady bude 76 značek. „Přivezli jsme udírnu, nabídneme teplé uzené, klobásu, k tomu budeme nabízet česnečku. K pivu je to fajn a po ránu se to také může hodit. Nabídneme i pikantní salát z tlačenky,“ dodává Jiří Andrš s tím, že pro začátek mají jen tady připravených 200 padesátilitrových sudů piva.

Celkem bude v areálu na 200 stánků, barů, restaurací a kaváren. Na některých už jsou tabule s cenami. Na jednom je třeba guláš za 235, polévka za 85, půllitr Kofoly stojí 45 korun. „Cenotvorba je na jednotlivých pivovarech, ceny piva se budou pohybovat od 60 korun výše,“ přibližuje Michal Thomes.

Festival je teď vyprodaný z 90 procent. „Letos překonáme loňský rekord 35 tisíc návštěvníků. Lístky jsou stále v prodeji a návštěvníci mohou přijet i na jednotlivé dny,“ připomíná šéf obřího podniku. Připravený už je camp, který nabízí i stany k pronájmu od těch obyčejných přes teepee až po komfortní stany s nafukovacími matracemi. A samozřejmě i plochu pro ty, kteří si stan přivezou s sebou.

Den před začátkem křižují festivalový park náklaďáky a dodávky a všude se montují stánky a bary, před kterými leží na paletách zásoby piva a dalších nápojů. Uprostřed pojezdové dráhy se pak tyčí obří pódium „Fat Lady“, tedy tlustá paní. I tady finišují poslední práce.

Přímo mezi lidi

Na největší evropské stage bude každý ze čtyř večerů vrcholit program koncerty kapel Slipknot, Machine Gun Kelly, The 1975 a Muse. „Největší požadavek měli Muse – abychom jim přistavěli catwalk, čtyřicetimetrovou rampu, po které budou kytarista nebo celá kapela chodit blíž lidem,“ odkrývá další tajemství letošního programu Michal Thomes. Pódium musí pořadatelé přistavět v noci ze soboty na neděli. Právě čtveřice headlinerů „spolkne“ víc než čtvrtinu z letošního rekordního 200milionového rozpočtu podniku.

Organizátory ještě o víkendu trápila předpověď počasí. „Vypadá to, že deště bude nakonec minimum, bouřky se nám snad vyhnou, z toho mám radost,“ přiznává Thomes. V areálu je i po deštích ze začátku týdne relativní sucho, pár louží ale ještě zasypává nakladač kačírkem. „Pro mě začíná festival až po prvním dni, kdy si vše sedá a pak si ho začínám opravdu užívat,“ dodává uprostřed týmu spolupracovníků šéf Rock for People Michal Thomes.

Na největší akci sezony, kterou hostí Hradec Králové od čtvrtka do noci na pondělí, se chystá i město. Na bezpečnost dohlédne policie, strážníci a dopravu podpoří speciální bezplatná autobusová linka. Ta jezdí od středy do pondělí od autobusového terminálu právě na letiště.