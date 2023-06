„Pyroefekty, posilovny, vlastní kuchaři. Ty nároky jsou opravdu velké, ale už si na to zvykáme. Už loni nás na to připravili Green Day, ale vypadá to, že Muse a Slipknot jsou ještě o trochu dál,“ zmiňuje hlavní headlinery 27. ročníku obří akce ředitel podniku Michal Thomes. Festivalový tým si s managementem obou kapel vyměnil desítky e-mailů. „Jen s tříčlennou kapelou Muse přijede dalších 110 lidí. To jen ukazuje, co to obnáší,“ připomíná šéf hradeckého festivalu.