FOTO: Na páteční Rock For People dojel Keanu Reeves

Mamutí festival Rock For People už tři dny vládne hradeckému letišti. Největšími lákadly pátku byli bezpochyby Bring Me The Horizon, zpěvačka Avril Lavigne - a hollywoodský herec Keanu Reevese

Rock For People - den třetí, Keanu Reeves | Foto: Kateřina Svobodová, se svolení