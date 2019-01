Královéhradecko - Do letošního září přibude v mateřinkách sto nových míst, pro děti bude k dispozici devět set padesát volných míst.

Mateřská škola Sion - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Především v krajské metropoli mají každoročně rodiče starosti s dětmi, které by měly nastoupit do mateřských škol.

Hradec Králové má zatím třicet mateřských škol s kapacitou více než 2700 míst. Ovšem vždy záleží na tom, kolik dětí odejde do prvních tříd. Ze zápisů je již nyní zřejmé, že odklad dostane 123 dětí a v Hradci tak bude 950 volných míst.

„Zatím je stále míst nedostatek. Proto také podobně jako loni v Kuklenách počítáme s tím, že do letošního září postavíme hned dvě nové montované školky. Jedna vznikne při základní škole Mandysova a druhá při základní škole Úprkova. Počet míst by se tak měl zvýšit o sto nových,“ řekla nám vedoucí odboru školství hradeckého magistrátu Alena Synková.

Jak dodala, situace by se také v krajském městě měla postupně stabilizovat, protože se snižuje počet nově narozených dětí.

Mnohem lépe jsou na tom například Nový Bydžov nebo Chlumec nad Cidlinou. „Stížnosti zatím na nedostatek míst v mateřských školách nemáme. Ale je to dáno i tím, že radnice vloni investovala 1,5 milionu korun do rozšíření kapacity mateřské školy Sluníčko. Chodí sem sto sedmdesát dětí a ve druhé školce v Palackého je zase sto patnáct míst,“ řekla nám tajemnice novobydžovské radnice Marcela Česáková. Podle ní také v Bydžově klesá počet nově narozených dětí, takže do budoucna se případným potížím s nedostatkem míst rozhodně potýkat nebudou.

Také v Chlumci nad Cidlinou řešili poptávku po volných místech v mateřských školách stavebními úpravami. „Opravy nám pomohly, takže nyní do dvou mateřských škol chodí kolem stovky dětí. Děti od tří let se do školek dostanou,“ poznamenal tajemník chlumecké radnice Pavel Školník.

Místa pro děti:



Letos by mělo být v krajském městě již dvaatřicet mateřských škol, ještě letos postaví dvě nové.

K dispozici bude 950 volných míst.

V Chlumci nad Cidlinou ani Novém Bydžově by již potíže s volnými místy být neměly. Obě města loni rozšířila kapacitu stavebními úpravami.