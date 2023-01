Už před Vánoci se pak měla nad stavbou znovu vztyčit čtveřice padesátimetrových, ocelových světelných ramp. „Lízátka, neboli typické osvětlení, budou dominantou celé multifunkční arény. Během výstavby byla všechna postupně sundána a v rámci repase byly vyměněny zkorodované a narušené části a díly,“ popsal obnovu ikonické části stadionu náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek. Jenže práce odsunuly na leden prosincové mrazy. Na vztyčení více než 40 tun vážících kolosů budou potřeba hned čtyři jeřáby. „Použije se k tomu mobilní jeřáb s nosností až 250 tun a tři menší jeřáby,“ popsala operaci mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Fortnu ještě čeká kolaudace

Nový rok přinese také zásadní změny ve fungování dopravy. Týden před Vánoci se doprava vrátila na křižovatku Fortna. Jižní přístup do samotného centra se změnil z „téčka“ na kruhovou křižovatku. „Úpravami křižovatky Fortna i navazující ulice Ignáta Herrmanna se také podařilo splnit zásadní cíl, a to zvýšit bezpečnost a komfort chodců a cyklistů v této lokalitě,“ uvedl Lukáš Řádek. Přestavba křižovatky a rekonstrukce přestupního terminálu, kde se potkává MHD a meziměstská doprava stála město bezmála 64 milionů korun. Magistrát věří, že víc než dvě třetiny nákladů pokryjí dotace. Fortna se otevřela v díky povolení k předčasnému užívání, kolaudovaná bude na jaře.

Vychytané křižovatky a radary na okruhu

Ve zkušebním provozu je od prosince také další obří investice – Inteligentní dopravní systém za víc než 300 milionů korun. Nově bylo osazeno chytrými semafory 34 křižovatek na páteřních dopravních tepnách města. „Inteligentní dopravní systém by měl být řešením do budoucnosti, měl by pomoci se zprůjezdněním náročných úseků i zvýšit bezpečnost,“ věří hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Stavbaři ještě musí dokončit například chodníky na kruhové křižovatce Sokolská Brněnská. Až do dubna se bude systém ladit. „Během této doby budou vyzkoušeny přednastavené varianty řízení dopravy ve městě. Zároveň budou kamery, detektory a měřidla instalovaná na vybraných místech sbírat data, která přispějí k nastavení ideálního modelu fungování systému,“ slibuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková. V dubnu také začne fungovat i nepopulární penalizační modul. Tedy úsekové měření rychlosti a kamery, které budou hlídat třeba jízdu na červenou. Za inteligentní dopravní systém a jeho šestiletý provoz a servis Hradec zaplatí 308 milionů korun. Polovinu z této částky pokryje opět dotace.

Přestavba Milety má začít v září

Naopak dopravní komplikace bude znamenat léta slibovaný počátek přestavby křižovatky Mileta. „Předpokládáme, že soutěž na zhotovitele začne v únoru 2023 a zahájení realizace stavby je v plánu v září téhož roku,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Práce na jednom z kritických míst hradecké dopravy mají trvat dva roky a projekt odhaduje cenu na bezmála 390 milionů korun. Celá křižovatka by měla být podle plánů ŘSD výš kvůli gravitačnímu odvodnění nové čtveřice podchodů. Ty odvedou z povrchu křižovatky chodce a cyklisty, a tím se zvýší její průchodnost. Přibyde také další odbočovací pruh od mostu U soutoku směrem do centra a začátek Zborovské ulice se rozšíří na dva pruhy. Vše má zabránit častým dopravním zácpám.

Lávka pro pěší a cyklisty za 170 milionů

Na jaře se také pro veřejnost otevře nová lávka přes Labe u Aldisu. Unikátní stavba z vysokopevnostního betonu, která řeku překlene v jediném oblouku vzbudila kontroverze kvůli ceně 170 milionů korun. Minulé vedení města cenu vysvětlovalo právě architektonickou jedinečností díla.