Rok do voleb: Nedodělky zůstanou

Hradec Králové - Velké náměstí, Benešova třída, nebo křižovatka Mileta, To jsou mety, jejichž splnění by si vedení Hradce jistě rádo odškrtlo. Jisté je, že se mu to nepodaří. Aspoň do příštích voleb. Co na to řeknou voliči, se ukáže za necelý rok, nastal proto čas na bilancování.

Velké náměstí v Hradci Králové.Foto: Daniel Pauk

Vzhledem k tomu, že dotažení těchto „kostlivců“ je pro Hradecké velmi důležité, mohou to současnému vedení pěkně spočítat.

Důsledky nezapočatých plánů jsou vidět na první pohled. Historické náměstí připomíná tankodrom, Benešova třída se kompletní rekonstrukce nedočká, doprava na Miletě kolabuje.

A nejen ona, ale taky stavební úřad v Hořicích, který má kvůli systémové podjatosti toho hradeckého v rukou osud jak nejvytíženější křižovatky v krajském městě, tak Velkého náměstí. Řešení pro Hradec tolik důležitých stavebních akcí to posunulo o další roky.

Vedení Hradce čelilo kritice i kvůli svým plánům s hájenkou U Dvou šraňků, Chtělo, aby ji nahradilo moderní enviromentální, lesní centrum. Za zachování hájenky se postavily tisíce lidí a z plánů na demolici nakonec sešlo. Přestože v tomhle případě převážil spíše hlas lidu, pachuť z celé kauzy se úplně vyvětrat nepodařilo.

Ačkoli řada dalších drobnějších úkolů v diářích hradeckých radních zůstane v kolonce nesplněno i za rok, podařilo se jim rozhýbat i některé dosud skoro neřešitelné projekty se začaly hýbat: především rekonstrukce fotbalového stadionu. Vyrostla ale také křižovatka Koruna, a začne stavět se cyklostezka Mechu a perníku.

Sliby chyby. Před volbami slíbili, po volbách zapomněli

Velké náměstí zůstává nejdražším parkovištěm v Hradci

Hradec Králové - Měla by to být pomyslná piha krásy na tváři krajského města, zatím je to opar, který se stále nedaří vyléčit. Hradecké Velké náměstí vypadá jako velké parkoviště plné výmolů a děr, na kterém mohou řidiči zaparkovat za „lidových“ čtyřicet korun za hodinu. Opravovat se přitom mělo už dávno. Jenže – proti plánované podobě proměny Velkého náměstí se postavil formou petice Spolek pro kvalitu života.

Velký nesouhlas sklidilo především řešení parkovacích míst, jejichž počet chtěla hradecká radnice podle petentů omezit.

Bezútěšný stav vozovky na Velkém náměstí se mohl v tomto roce již měnit, kdyby do celé věci nezasáhlo ministerstvo pro místní rozvoj. To odebralo nákladnou záležitost z kompetencí hradecké radnice, protože se mu nelíbila přílišná – především mediální – angažovanost představitelů města a vyslyšelo argumenty Spolku pro kvalitu života.

„Neumím si představit, že člověk, který chce ve městě něco postavit nebo opravit, protože je to ošklivé, je podjatý. To mi přijde jako nesmysl,“ řekl před časem primátor Zdeněk Fink.

Projekty v Nové Pace váznou kvůli laxnosti ministerstva

Jičínsko - Příprava rekonstrukce ulic Ruská a Poděb-radova v Jičíně je komplikovanější, než se předpokládalo. Projekt vázne na odvedení dešťových vod z lokality. Zahájení stavby se předpokládá v letech 2019 – 2020. V Hořicích nedošlo k plánované rekonstrukci Domu kultury Koruna. Připravena je zatím studie, město bude čekat na dotaci. Nová Paka zatím chystá rekonstrukci Městského kulturního střediska, stavba bude zahájena až v příštím roce. „Na realizaci čeká řada projektů, největší nejistotou jsou pro nás poskytovatelé dotací, nedodržují lhůty,“ tvrdí starosta Josef Cogan.

Nastal problém. Autobusový terminál nemohou stavět

Nové Město nad Metují - Cestující i obyvatelé Nového Města nad Metují by uvítali nový terminál na autobusovém nádraží Rychta. Měl se začít budovat už příští rok.

„Zde jsme se bohužel setkali s problémem dnešní doby, kdy jeden obyvatel zablokuje realizaci projektu, který by přinesl užitek většině obyvatel města,“ mrzí novoměstského místostarostu Michala Besedu. Nádraží, které by odpovídalo jednadvacátému století, se tedy zatím stavět nebude.

Prioritou na Rychnovsku je bezpečnost

Rychnov nad Kněžnou - Zatímco v Rychnově nad Kněžnou žije přibližně 11 tisíc trvale hlášených obyvatel, v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny pracuje podle posledních statistik 11 400 zaměstnanců, velkou část z nich tvoří cizí státní příslušníci. Vzrostl počet trestných činů i přestupků, jen vloni jich policisté řešili 872. Problém si uvědomuje i Škoda Auto a. s, která finančně přispěla na otevření nové služebny cizinecké policie v Solnici, a částkou 2 miliony bude také podporovat několik let činnost městské policie v Rychnově. „Po dohodě a hlasování zastupitelstev má rychnovská městská policie právo zasahovat i v Solnici a Kvasinách,“ říká starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa. Kromě toho dodává, že počet městských strážníků vzrostl v poslední době více než o třetinu - z 15 na 21.

Trutnoff zmizel z Trutnova, pak i z celého regionu

Trutnov - Festival pod otevřeným nebem a Trutnov. Spojení, které dlouhá léta platilo, i přes spory hlavního organizátora Martina Věcheta s trutnovskou radnicí. Letos se však přetrhlo. Faktem zůstává, že Trutnoff Open Air na oblíbeném Bojišti skončil, zůstal tu jen jiný festival Obscene Extreme. Stany letos chtěli pořadatelé rozbít v nedalekých Mladých Bukách, tady ale narazili. Hlavně na sérii vyhlášek, které připravila tamní radnice. Po letech vyhrožování Věchetova parta z Trutnovska odchází. V roce 2017 undergroun-dový festival neproběhl vůbec, organizátoři teď vybírají novou lokalitu.