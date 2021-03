Murphyho zákon praví: „Může-li se pokazit více věcí, bude to ta, která napáchá co nejvíce škody.“ Ale i zákonem zákonů je, že vždy nemusí platit. Své o tom ví i David Smetana ze Svobodných Dvorů u Hradec Králové, který v covidové době utrpěl ztráty na prakticky všech forntách, které si současný podnikatel může představit.

Zemědělec, hoteliér i "učitel" v jedné osobě. David Smetana stále neví, zda udrží rodinný podnik. | Foto: domavhradci.cz

Bit je nejenom v zemědělství, v kterém se pohybuje přes 30 let, ale i v hoteliérství. A nepřidaly mu ani zavřené školy. I ty totiž mají velký vliv na jeho podnikání. A to nejen s ohledem na to, že jsou zavřené školní jídelny, kam dodává své výrobky, ale studenti zemědělství k němu nemohou na praxi.