„Je to perfektní, moc se mi vlak líbí. Začíná to už nástupem. Doteď jsem se musela vyškrábat dovnitř jako opičák, když to takhle řeknu. Změna je to opravdu obrovská. Jsem nadšená,“ lebedila si v novém RegioFoxu Jana Spurová, která pravidelně jezdí vlakem z Trutnova do Malých Svatoňovic.

Další vychytávkou jsou kamery uvnitř vozů, díky kterým strojvedoucí vidí, co se ve vlaku děje. Jedna motorová souprava RegioFox stála zhruba 100 milionů korun. Jednotka řady 847 má dva vozy, 115 míst k sezení, včetně sklopených sedaček, je dlouhá 44,4 metru a váží 83 tun. „Motorové vozy jsou klimatizované, bezbariérové, nízkopodlažní, vhodné pro přepravu kol. Splňují nejmodernější parametry pro regionální dopravu,“ zdůraznil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Nejen podle interiéru, ale i technického vybavení působí nové motorové jednotky velmi moderně. Je to ekologický dieselový vlak.

„Soupravy 847 jsou vybavené pohonnými jednotkami Rolls-Royce. Jsou to nejmodernější motory splňující přísné emisní normy Stage 5. Jsou přizpůsobené pro syntetická, bezemisní paliva. Emise ještě více snižuje možnost použití rostlinných olejů,“ upozornil Miroslav Kupec, jednatel společnosti PESA Rail CR, která v Česku zastupuje polského výrobce kolejových vozidel PESA Bydgoszc.

Ano, RegioFoxy umí jezdit i na hydrogenačně upravený rostlinný olej HVO, což potvrdily testovací jízdy v uplynulém týdnu.