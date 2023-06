Jednou ročně se Mezinárodní soutěžní rozárium v Hradci Králové zpřístupní veřejnosti, aby se každý mohl pokochat růžovou nádherou a nechat se unést omamnou vůní květin. Letos se brány hradeckého rozária otevřely 17. června a zavřou se opět v neděli 2. července. Do rozária se můžete podívat i prostřednictvím videa a fotogalerie.

Dny otevřených dveří v hradeckém rozáriu. | Video: Deník/Michaela Horynová

V růžovém království roste více než 200 různých kultivarů růží pěstovaných v počtu přibližně 1 000 jednotlivých keřů ve všech typech – růže velkokvěté, mnohokvěté, popínavé, sadové, pokryvné, anglické i miniaturní. Každým rokem se v rozáriu objevuje kolem padesáti nových druhů. „Poznáte i růže vítězné, v čele se Zlatou růží města Hradce Králové 2023, “ uvádí rozárium na svém webu.

Dny otevřených dveří Mezinárodního soutěžního rozária v Hradci Králové je součástí cyklu Calendarium Regina.

Hradecké rozárium najdete na rohu ulic Růžové a Pardubické v Kuklenách. Na místo se dostanete i MHD, z trolejbusu číslo 3 vystupte nejlépe na zastávce Kukleny náměstí. Do rozária můžete zavítat ještě do neděle 2. července, vždy od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma.