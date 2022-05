Na podzim byla na město vyhlášená exekuce kvůli tomu, že údajně uklízí špatně. Jak spor pokračuje?

Majitel pozemku na nás dal žalobu na okresní soud přes exekutora, že se mu zdá, neuklízíme podle jeho představ. Na katastru nemovitostí se objevilo, že na dvoumiliardový majetek města bylo vyhlášeno exekuční řízení. Naštvalo nás to. Podle nás exekutor porušil naše práva, protože kvůli tak titěrnému sporu tohle nemůže udělat, tak jsme se odvolali. Asi během deseti dnů to z katastru zmizelo.

Exekuce na město ale trvá?

Je to tak. U okresního soudu v Hradci Králové došlo ke dvěma soudním jednání. V polovině dubna jsme dostali rozhodnutí okresního soudce, který potvrzuje, že město uklízí špatně, ne podle představ majitelů. Exekuce tak trvá, teď už se ale týká v uvozovkách jen desetitisícových částek. S tím my samozřejmě nesouhlasíme a proti exekuci se odvoláme ke krajskému soudu v Hradci Králové. Současně čekáme už třetí rozhodnutí soudu o celé podstatě sporu. Nejvyšší soud by měl rozhodnout někdy v létě.

Úklid městu nařídil krajský soud. Nelze uklízet lépe?

U okresního soudu o platnosti exekuce vypovídala i naše pracovnice technických služeb, která zahradu uklízela asi tři hodiny při prvním nařízeném úklidu loni v září. Majitelka ji nutila, aby tam doslova lezla po kolenou a uklízela ve velmi složitém terénu do posledního lístku. Uklízeli jsme sice se skřípěním zubů, ale podle nás v míře přiměřené. Stejně, jako uklízíme hektary našich jiných pozemků. Přesto se jim to nelíbil a tato pracovnice mě prosila, abych ji tam neposílal, že si připadala jako otrok. Považovala to za šikanu. Od té doby jsem na úklidy osobně dohlížel. Část zahrady jsme navíc uklízet nemohli, kvůli ostnatým drátům na plotu pozemku. Měl jsem strach, že se naši pracovníci zraní. Odpůrce část drátů asi před měsícem odstranil. Vším jsme argumentovali, přesto nás soudce okresního soudu odsoudil k tomu, že návrh na exekuci na naše město bude trvat.

Několik kilogramů váží stovky podpůrných dopisů od samospráv z celé země. Chlumecký starosta Miroslav Uchytil je chce předložit soudu.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

V souvislosti s touto kauzou hradecké soudce dost tvrdě kritizujete?

To poslední rozhodnutí o pokračující exekuci mě jen utvrdilo v tom, že soudci v Hradci Králové jsou lidé, kteří ztratili zdravý selský rozum. Drží se neustále jen jakýchsi výhod pro majitele pozemku, aby měl co největší pohodlí. Úplně cizí jim jsou zákonitosti přírody o tom, že listí, když vyroste, tak také musí spadnout. Přijde mi, že soudci naprosto nechápou, že spadu z javorů nemůžeme zabránit. Když se takto vzrostlý strom ořeže, tak by byl odsouzený k záhubě. Kdybychom javory ořezali na míru únosnou pro stromy, tak se do několika týdnů olistí novými výhony. Podle znalců nejde tyto devadesátileté stromy ořezat natolik, aby spad z nich nepadal na cizí pozemek.

Jak vidíte podstatu sporu?

Někdy se řeší, co bylo dřív. Jestli vejce, nebo slepice. V našem sporu je to naprosto jasné. Tady dřív byly stromy. Je jim podle doložitelných výpovědí nejméně 90 let. A pan majitel sousedního pozemku si postavil před 14 lety svoji okrasnou japonskou zahradu, přímo pod těmi převislými větvemi. Přitom má dost velký pozemek a mohl ji vybudovat jinde.

Kvůli pozemkům pro dopravní terminál museli Chlumečtí až do Francie

Myslíte, že Chlumci hrozí, že bude uklízet i jiné soukromé pozemky v podobných případech?

Je to hrozně nebezpečný rozsudek. V důsledku by mohl vést k tomu, že budeme po městě kácet vzrostlé stromy, abychom předešli podobným problémům. Mimochodem, soudy nás stály už víc než čtvrt milionu. Bojujeme za všechny samosprávy v zemi a podstatě za všechny vlastníky vzrostlých stromů. Na základě tohoto judikátu se žalob mohou dočkat lidé v sousedských sporech. Je to strašně nebezpečný rozsudek, uklízíme soukromý pozemek z obecních prostředků. Když jsem se obrátil na své kolegy ze samospráv, tak mi přišlo 777 podpor od starostů, včetně primátora Prahy pana Hřiba často s velmi peprnými komentáři. I tím chci argumentovat u soudu.

U soudu už jste vlastně třikrát prohráli, věříte, že nakonec uspějete?

Jak jsem říkal, proti exekuci se teď odvoláme ke krajskému soudu a samotný spor o úklid bude řešit Nejvyšší soud. Mám obavu, že v Hradci Králové se soudci, kteří v naší věci rozhodují, znají a drží spolu basu, aby jeden druhého nepotopil a z toho důvodu pokračují v nesmyslných rozsudcích. Pro ilustraci, v prvoinstančním rozsudku nás soudkyně odsoudila k tomu, abychom se zdrželi jakýchkoliv imisí. Takový rozsudek může vydat jen blázen, nebo nesvéprávný člověk. To prostě nejde splnit. Lze to splnit pouze tak, že bychom ty stromy skáceli. Jinak to technicky nejde. Nelze je ořezat na míru únosnou, protože bychom je podle posudků arboretistů zahubili.