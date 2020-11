Hodně neobvyklý průběh měl závěr pondělního zasedání hradeckého zastupitelstva. Na úplném konci programu přednesla náměstkyně Věra Pourová (ANO) návrh usnesení, podle kterého mělo město převzít do svého majetku budovu ZŠ Sion. Jenže lhůta, do které se mělo město o případném využití předkupního práva rozhodnout, byla tou dobou už dva týdny promlčená a sama Pourová prohlásila, že pro usnesení nebude hlasovat. Strhla se tak dlouhá a bouřlivá diskuze.

Vraťme se ale ještě o trochu zpět. Sion, který v budově provozuje svou školu už více než 10 let, požádal letos na jaře o souhlas města s převodem budovy ze starého spolku na nový. Při jakékoliv změně vlastníka má totiž předkupní právo město, které Sionu budovu kdysi darovalo. Ředitel obou spolků Denis Doksanský to prý považoval za formalitu, jenže politici se na nevyužití předkupního práva nedokázali shodnout. Stejně tak ale ani na jeho využití. Půl roku se tak dohadovali o tom, co s budovou dál. Zástupci ODS a hnutí ANO v čele s náměstkyní Pourovou chtěli, aby budova zůstala spolku SION.

"Pro město je dobré vždy, když někdo jiný za něj vynakládá prostředky do školství," řekla už dříve Pourová. Většina opozice a koaliční Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ) v čele s náměstkem pro školství Martinem Hanouskem naopak chtěly budovu využít pro městské potřeby. V době, kdy město připravuje stavbu nové školky za 100 milionů, by podle nich vzdání se levnější varianty bylo nezodpovědné. A tak zatímco radní dvakrát podpořili nevyužití předkupního práva, zastupitelstvo se neshodlo na žádné variantě.

V červnu neprošel o jediný hlas návrh Pourové na nevyužití předkupního práva, v říjnu pak navrhoval Ivo Králíček (ZPHZ) opačné usnesení. Po dohodě zastupitelů s náměstkyní Pourovou ho ale nakonec v této ostré variantě nepředložil. "Nemyslím si, že je dobře tu věc takhle rychle uzavřít, ale je samozřejmě potřeba se na to podívat. To mám předběžně v plánu v příštím měsíci. Myslím si, že na příští zastupitelstvo bych ten materiál mohla předložit," řekla na říjnovém zastupitelstvu Pourová a situace se tak měla rozhodnout o měsíc později.

Jak náměstkyně Pourová (ANO), tak i náměstek Hanousek (ZPHZ) Deníku ještě v polovině října říkali, že navrhnou své varianty usnesení na zasedání zastupitelů 2. listopadu. Jenže lhůta, do které se mohlo město rozhodnout, mezitím uplynula. Právní zástupce Sionu tak už 20. října požádal katastr nemovitostí o zápis o změně vlastníka. Překvapení neskrývaly obě strany politického sporu. Zástupci ZPHZ obvinili Pourovou z cílené nečinnosti, ale ani ona podle svých slov o uplynutí termínu nevěděla.

Spokojenost naopak logicky neskrýval Denis Doksanský a rodiče dětí, které na ZŠ Sion studují. "Pokud se pan náměstek Hanousek zlobí, že došlo k promlčení, zlobit se může pouze na sebe a svého kolegu Králíčka. Jestliže o lhůtě věděli, měli jednat. Zastupitelstvo 5.října bylo totiž poslední příležitostí, kdy mohli situaci s nevyužitím předkupního práva zvrátit," uvedl následně Doksanský.

Proč tedy Věra Pourová v pondělí téma znovu otevřela, je trochu záhadou. Sama zastupitelům tvrdila, že v případě odhlasování využití předkupního práva by šla situace ještě zvrátit. Opoziční zastupitelé to výrazně zpochybňovali.

"Nevím, proč tady a teď, kdy už je limit za námi a je to na katastru. Mohli jsme to řešit před měsícem. Přesto jsme nechali lhůtu propadnout a teď se budeme snažit?“ divila se Romana Lišková z HDK. O návrhu se přesto nakonec hlasovalo. Protože i vzhledem k několika absencím opozičních zastupitelů neexistovala většina na žádné straně sporu, ukázala se taktika Pourové, která podala návrh na využití předkupního práva, který sama nepodporovala, jako výhodný. Pro návrh hlasovalo 18 zastupitelů. Ke schválení tak jeden hlas chyběl. "Potvrdilo se, že nebyla většinová vůle předkupního práva využít. Tím je celá věc definitivně uzavřena. Budovu může mít ve vlastnictví zřizovatel Sion škol," potěšil výsledek ředitele Doksanského. I když podle jeho dřívějších slov už stejně nebyla šance cokoliv zvrátit.