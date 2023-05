/ROZHOVOR/ Před měsícem poklidné vody hradeckého Labe rozvířila otázka, co je ještě erotika a co už porno. Veřejnou diskuzi rozproudily aktivistky z uskupení Kozisvět, které na Škaredou středu bílou barvou a nápisem „slast“ překryly ňadra ženy na mostu U Soutoku v Hradci Králové. Jednalo se o dílo s názvem Plavání od streetartisty vystupujícího pod pseudonymem JW17. Na aktivistky se po jejich zásahu do graffiti snesla vlna kritiky, lidé je uráželi v komentářích na sociálních sítích a nadávky jim chodily i do zpráv. Co říkají o své akci s odstupem měsíce? Udělaly by ji znovu? I na to odpovídají v rozhovoru.

Od zásahu aktivistek z uskupení Kozisvět do graffiti Plavání na hradeckém mostu U Soutoku uplynul více než měsíc. A dílo si od té doby dál žije svým životem. Bílý obdélník s nápisem „slast“ někdo doplnil o schematické ženské tělo. | Foto: Deník/Michaela Horynová

Proč je pro vás zobrazení nahoty ve veřejném prostoru problematické?

Konkrétně toto zobrazení bylo problematické v tom, že jsme z něj vyčetly věci, které byly diskutabilní. Uvažovaly jsme, zda se takto nalíčená žena se silikonovými ňadry u řeky otužuje a zda jí bradavky stojí z toho důvodu, že jí je zima, a došly jsme k názoru, že nejspíš ne. To byla ta první věc. Když jsme dál pátraly po kontextu zobrazení a zjistily jsme, že autor veřejně prohlašuje, že jako předlohu využívá zobrazení pornohereček, tak to bylo jasné. To je zobrazení, které ve veřejném prostoru nemá co dělat, je to podívaná, která patří do soukromí. Navíc to bylo zobrazení realistické, nebylo nijak stylizované, aby si člověk ještě musel něco představit a domyslet. Samozřejmě ale existují i neutrální zobrazení nahoty, která nevyvolávají slast.

Takže malba na mostu U Soutoku podle vás byla sexualizovaná nahota, která vede k slasti?

Ano a také redukovaná nahota. Nebyla tam ani pořádná žena, jen ta prsa, nebyla to žena jako taková.

Proč byla takto redukovaná žena problém? Mohly se s ní srovnávat skutečné ženy?

Mladé ženy jsou často ponižované kvůli ideálům - za to, že nejsou dost dokonalé. Tak proč jim nakládat ještě víc? A proč mladé kluky vystavovat tomu, že má takto vypadat žena? Jsme přece dospělí lidé a měli bychom chránit ty dospívající. Věk dospívání je citlivé období, takto se na to málokdo podíval. Navíc je známé, že sexuální zobrazení způsobují zvýšení agresivity lidí a mužů obzvlášť, to pak třeba do randění vstupuje něco nepatřičného. Laičtí diváci ovšem říkali: „To je hezká malba.“ Co to s lidmi ale dělá, to už je další věc, která se nepojmenovává. Když člověk ten kontext nezná, je vystavený manipulativnímu zobrazení. To je to, co nám vadilo.

Myslíte si, že lidé, kteří říkali, že je to krásná malba, si tedy vůbec neuvědomili, že se jedná o pornografii?

Ano, my jsme si to také neuvědomily na první dobrou, jen jsme to tušily. Až když jsme se podívaly na stránky autora a na jeho veřejná prohlášení, že pracuje s předlohou zobrazení pornohereček, tehdy se nám to potvrdilo. Nešlo o erotiku, v Plavání byla přítomna pornografie, sice latentně, ale byla.

Plavání se líbilo i některým hradeckým politikům…

Zástupci města navnímali, že je Plavání líbivé, což nepopíráme, a politikové se také chtějí líbit. Další věc je, zda se budeme opírat o vyjádření lidí, kteří jsou z oboru, nebo nejsou. Politici jsou v jistém smyslu autoritou, a pokud politici nedají na názor odborníka, tak i společnost může jít tím směrem. Když někdo z pozice politika prohlásí: „A mně se to líbí,“ tak se vlastně nikam neposuneme. Politici by neměli být ukvapení a nejdřív si vše rozmyslet, než budou dělat „hurá“ akce.

Co říkáte na to, že město plánuje zřídit v Hradci Králové legální plochu pro graffiti? Náměstkyně pro kulturu Ilona Dvořáková Deník navíc sdělila, že se o tom chce poradit právě s JW17.

Pokud by chtělo město ve veřejném prostoru od někoho vytvořit velkoplošné obrazy, snad vyberou někoho jiného. Jsme bohaté město, můžeme si přece pozvat někoho, kdo má nadhled a myšlenku. Budeme mít asi hrozné útraty za bílé barvy. (smích) Nerady bychom ale odkláněly pozornost od problému, který jsme otevřely, k potřebě legálních ploch. Jsme rády, že jsme pomohly i otevření tématu legálů, ale nemá jít o téma hlavní. A pokud bude v Hradci zřízena legální plocha, tak si řekněme, co tam nechceme. Když je například zobrazení nacistických hákových křížů ve veřejném prostoru přes čáru, proč není pornografie ve veřejném prostoru přes čáru?

Po tom, co jste ňadra přemalovaly, na vás lidé na sociálních sítích začali slovně útočit. Jak jste to nesly?

Příspěvek na facebookovém profilu jedné z nás, ve kterém jsme o akci informovaly, jsme musely stáhnout, protože docházelo k takovým útokům, že to jinak nešlo. Jeden člověk velmi hrubě zacházel s naší identitou, stále nás označoval ve svých příspěvcích. Nevěděl, co dělá, nevěděl, že si to nemůže dovolit. Samozvaní soudci a kati byli to nejhorší, co se v reakcích objevilo. Ponižování a nenávistné komentáře jsme čekaly, ale že půjdou až takto pod kůži, to ne. Lidé nám posílali i nepříjemné soukromé zprávy. Ale víme, že to, co si lidé dovolili napsat na facebook, by ve skutečnosti do očí neřekli. Je v tom rozdvojenost – jinak člověk jedná, když je za monitorem, a jinak ve skutečnosti.

Myslíte si, že kdybyste se prezentovaly jako muži, budou komentáře stejného rázu?

To nelze předpokládat, to by se muselo stát. Ale asi bychom také dostaly čočku, chlapům by se třeba vyčítalo, že jsou to impotenti.

Udělaly byste svou akci znovu stejně?

Lepší formu jsme nenašly. Udělaly bychom to stejně. Chtěly jsme, aby si lidé na bílé ploše představovali, co chtěli, a to s tím, že slast bylo klíčové slovo. Šlo nám hlavně o to, abychom zvýšily vnímavost a citlivost těch lidí, kterým se to jen líbí. Aby vnímali, na co se dívají, a aby na tu podívanou byli nároční a nestačila jim líbivost.

Vadí vám, že Deník v článcích ženu z Plavání nazýval „prsaticí“?

To slovo moc hezké není. Ale současně to pojmenovává ten jev, to slovo nic nezakrývá. „Prsatice“ ale možná navádí k tomu, že to je ten problém – že má velká prsa. Lidé si řekli: „Aha, jim vadilo, že ona má velká prsa, takže ony je mají malá.“ Pro nás to byla vzrušená pornoherečka.