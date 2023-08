/ROZHOVOR/ Být na jeho místě někdo jiný, možná by posledních několik týdnů bral po hrstech prášky na uklidnění anebo měl náběh na žaludeční vředy. Architekt Tomáš Vymetálek, který je autorem nové podoby arény v Hradci Králové, však zachovával takřka stoický klid. Věřil, že i přes překážky se také díky němu splní sen mnoha generací hradeckých fotbalových fanoušků a 5. srpna roku 2023 se začne využívat nová fotbalová aréna. A jeho víra se naplnila.

První výkop pod lízátky architekta Tomáše Vymetálka, autora nové podoby hradeckého stadionu. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Ve středu 2. srpna, krátce po poledni, vyšel Tomáš Vymetálek z útrob hradeckého stadionu s úsměvem na tváři a orazítkovaným kolaudačním dokumentem v ruce.

Autor nové multifunkční arény v Hradci Králové Tomáš Vymetálek.Zdroj: Deník/Jiří FremuthJeště před několika týdny to s plánovaným startem fotbalu na novém svatostánku vypadalo zle a hrozilo, že se podzimní část ligy bude muset odehrát opět v azylu. Chyběla totiž potřebná kolaudační razítka a nevypadalo to vůbec růžově. Jak jste ty poslední týdny prožíval?

Stále jsem věřil. I v té finálové rovince jsme všichni věděli, co děláme a co máme ještě před sebou. A plán byl jasný, hrát 5. srpna. A i přes ty různé zkazky jsme se každý drželi plánu, věřili a dřeli.

Prožíval jste bezesné noci?

Na to nebyl čas. Noci byly spíše pracovní. V tom finále jsem tu byl prakticky pořád a dohlížel na dodělávání nedodělků. Navíc se zkoušely nové systémy, testovaly se rozvody pro případné výpadky proudu a další věci. Navíc se také konečně rozsvítila i kultovní lízátka. A tak jsme rád, že se to vše povedlo.

Velké debaty se vedly ohledně opláštění stadionu, které je jiné, než na prvotním návrhu. Už jste se s tou změnou smířil?

To jsme řešili před rokem a čtvrt a byl to těžký úkol. V tu dobu se obrovským způsobem zvedly ceny materiálu, energii, prodloužily se dodací lhůty a zúžil se sortiment. Fasáda byla jedním z komponentů, které jsou více vidět. A nakonec vznikl tento kompromis. Na druhou stranu jsem rád, že se podařilo dát opláštění z hliníku kolem celého objektu a jeho detaily jsou kvalitně zpracovány. Možná je více transparentní, než se očekávalo, ale má to i svá pozitiva. Ten materiál má určitou reflexi a když se podíváte z určitého úhlu při východu slunce, tak se zbarvuje do zlata. Při západu zase do červena. Takže tu vznikají efekty, které by při barevné konstrukci nevznikly. A navíc město přislíbilo, že do budoucna přidá kolem stadionu osvětlení, které bude měnit barvy a tím ještě více celou stavbu „vytáhne“.

Škarohlídi také poukazovali na trávník. Že byl založen pozdě a bude také jedním z kamenů úrazu. Co vy na to?

Na tuto otázku již dala odpověď fotbalová akreditační komise. I když byl trávník zaset „jen“ před devíti týdny a čelil horku, dešti a větru, tak byl ohodnocen 29 z možných 30 bodů. Patří tak k nejlepším v republice.

Také se řešilo, jak bude vypadat sektor hostí. V sousedních Pardubicích totiž po rekonstrukci zdejšího stadionu vznikla „klec“, kterou všichni kritizovali. Namátkou například boss fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Jak jste se s tímto popasovali?

Sektor jsme museli oplotit. To plyne nejen z regulí fotbalového svazu, ale také bezpečnostních složek. Sami návštěvníci však v Hradci uvidí, že jsme se s tím popasovali lépe než u sousedů a zábrany nejsou prakticky na první pohled zřetelně vidět. Oproti Pardubicím je tu totiž rozdíl v tom, že tu máme patnáct řad, vyšší zdi okolo hřiště a vůči střeše je to také jiné než v Pardubicích. U stadionů s vyšší střechou se totiž dělají bezpečnostní opatření mnohem lépe.

Hrubá stavba rostla lidem před očima. Ale můžete popsat, jaké ve vás převládaly pocity, když se poprvé rozzářila lízátka a také se rozsvítily obě velkoplošné obrazovky?

To byly obrovské předěly. Všechny bych je však roztřídil na tři části. Prvním předělem bylo vybetonování segmentů první tribuny. To už si člověk mohl představit, jaká asi bude celková hmota arény. Druhým byl letošní leden, když se nad stavbu zvedla právě lízátka. Tehdy si každý uvědomil, že celková kompozice stadionu, spolu s pověstnými stožáry, je prostě nádherná a sedí k sobě. Teprve když se lízátka rozsvítila, všichni jsme si oddechli a věděli, že jsme se dostali do té cílové stovky. Zároveň to znamenalo ještě vyšší koncentraci všech, kteří se na stavbě podíleli. Od nás jako projektantů, přes úředníky, až po posledního dělníka. Všem za to slouží vysmeknout obrovskou poklonu a pochvalu.

Když vám úředníci a hasiči dali ve středu na kolaudační listiny tolik očekávané razítko, asi jste si pořádně oddychl. Kdy si však řeknete: Tak a je hotovo a stadion vypouštím do života?

K tomu ještě chybí pár věcí. Stavba je zatím bez lidí, tedy fanoušků, a tak to ještě není dotažené do toho správného konce. Víme však, že jsme prošli dlouhým procesem a na jeho konci bude zatěžkávací zkouška v podobě prvního zápasu. Teprve tento okamžik rozhodne o tom, jak jsme si vedli. Například zda stadion zvládne těch takřka deset tisíc lidí, budou fungovat toalety, občerstvíte se bez problémů a stadion vše vydrží. Symbolický přípitek tak nebude na místě při prvním výkopu, ale až po devadesáté minutě zápasu.

Podívejte se na historicky první výkop pod lízátky. Tu čest měl právě architekt Tomáš Vymetálek:

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth