A proč vystupujete pod jménem Kozisvět?

Díky reakci lidí, kteří nás viděli při naší akci. Někdo jel kolem na kole a řekl, že jsme kazisvěti. Kamarádka je prudce poetická, tak z toho udělala Kozisvět. Bylo to přiléhavé.

Proč jste se rozhodly tu malbu přemalovat?

Byla překročením hranice toho, co ještě patří do veřejného prostoru. Slastná zobrazení s pornografickými podtexty patří do soukromí nebo na skrytá místa. Zájemci, když už takové podívané holdují, si ji mají být schopni vyhledat.

Nadzvedly nás i reakce některých představitelů města, že se jim to líbilo. A popudilo nás, jak si autor hraje s hranicí toho, co je obecně přijatelné. Že testuje veřejnost prostřednictvím klišé, obecně přijatelného a líbivého obrazu, kvůli kterému se nikdo nepozastaví nad tím, že materiál z porno-průmyslu je vystaven na ulici.

Co vám konkrétně vadí?

Právě ta zmíněná manipulativnost malby a dále do veřejného prostoru nepatří nic, co by některé lidi mohlo zraňovat. A řekly jsme si, že lepší než tohle je bílá zeď.

Prohlášení skupiny Kozisvět najdete zde:

Prohlášení skupiny Kozisvět k přemalbě kontroverzní malby na mostu U Soutoku

Malbu jste z části překryly bílým obdélníkem s nápisem slast. Proč?

Bílá plocha je prostorem pro představivost. Nápis slast evokuje, o jaký typ představ může jít.

Reakce přišly, někdo tam nastříkal nápis „Proč jsi to zničil, debile.“ Další tam schematicky domaloval prsa. Co vy na to?

Jen připomeneme, že ještě před námi někdo ty bradavky přestříkal černou barvou. A ještě před „Plavkyní“ tam byla holka s kapuckou. Je normální reagovat na konkrétním místě konkrétním činem. Oceňujeme odvážné reakce s názorem.

Jak jste se dlouho rozhodovaly k akci?

Rozhodly jsme se prakticky hned, pak už jsme jen vymýšlely, jak udělat prostor pro představivost a zamyšlení.

Jak jste vlastně svoji malbu vytvořily?

Válečkem na teleskopické tyči a fasádní barvou. Nápis pak sprejem. Čistá práce.

Není to vandalismus, přemalovat něčí malbu?

Podle zákonů sprejerů by člověk neměl zasáhnout do cizí věci, pokud si není jistý, že to, co tam udělá, bude lepší. Neudělaly jsme to krásnější, ale udělaly jsme to lepší. To byla naše ambice. Takže vandalismus to není.

Celý most je posprejovaný, nebylo Plavání vlastně to nejkrásnější?

Bylo nejkrásnější. Líbivost, podbízivost a krása jsou hlavními kvalitami kýče. Bylo do toho investováno mnoho energie. My líbivost neřešíme. Řešíme přínos.

Na Facebooku se na vás snesla sprcha odsudků, ale i nadávek a výhrůžek fyzickým násilím. Překvapilo vás to?

Čekaly jsme, že když sebereme slastné zobrazení, reakce bude nelibá. Je to stejné, jako když malému dítěti seberete smartphone.