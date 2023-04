Hradec se meziročně posunul v žebříčku bezpečných krajských města z pátého na první místo. V prosinci 2021 se přitom otevřely dva pro město důležité dálniční úseky, jednak D11 na Jaroměř a pak také D35 Opatovice – Časy . Pomohlo to bezpečnosti hradecké dopravy? To byly další dva důležité prvky do skládačky. Určitě to pomohlo. Snížilo to počet vozidel, které Hradcem projíždějí a to se musí projevit v každé statistice - méně vozidel, méně konfliktů a méně nehod.

Vděčí Hradec za bezpečnost na silnicích i nadčasově navržené dopravě, tedy hlavně Gočárovu okruhu?

Byl to podle mě geniální nápad, v jednoduchosti je velká síla a v důsledku i větší bezpečnost. Na okruhu nepřekážejí chodci, cyklisté, řidiči mají dobře značeno, kam vede daný výjezd z města. Stačí jednoduše dodržovat bezpečnou vzdálenost, aby byl prostor na opravu případných řidičských chyb, jakými může být telefonování, nesoustředěnost, spěch, či hledání něčeho na dnes moderních zabudovaných tabletech či displejích ve vozidlech.

Na okruhu se na řadě míst může jezdit ve městě 60 nebo i 70 kilometrů za hodinu. Je to pro bezpečnost dobře?

Já myslím, že ano. Je to jen na vybraných místech a ta jsou vybraná vhodně. Ještě bych ale řidičům doporučil zlepšit zastavování na semaforech, kdy se řidiči na sebe moc lepí a mají klamný dojem, že jich projede na zelenou více. Lepší je nechat si mezeru nejméně 2,5 metru. Takovou pomůckou je, že řidič by měl viděl zadní kola vozidla pře sebou. Pak má i dost prostoru k tomu, aby mohl uhnout vozidlu s právem přednostní jízdy. Toto pravidlo má další výhody včetně toho, že na zelenou projede více vozidel, protože se mohou rozjíždět skoro všichni najednou díky prostoru před vozidlem.

Jak se díváte na zaváděný systém inteligentních křižovatek. Pomůže v bezpečnosti?

Pokud bude systém fungovat tak, jak má, tak by příspěvek pro bezpečnost měl být znatelný. Bylo by fajn projet městem jako nůž máslem. Řidič, který spěchá a je ve stresu, může vytvořit svým chováním a postojem tlak na ostatní a případný malér už je blízko. Uvidíme, jak se to zaběhne, a jak bude systém v budoucnu fungovat.

Doteď jsme chválili, ale najdeme určitě i problematická místa. Kde je vidíte?

Změnu by si zasloužila Vážní ulice ve skladištní oblasti. Ta je v tragickém stavu, přitom je tam hustý provoz, hodně náklaďáků a kamionů, hodně výjezdů a všude není úplně dobré značení. Často se bourá i na křižovatce u OBI, ale tam je to zas o nějaké kompetenci řidičů a ohleduplnosti.

Co kruhová křižovatka u vysokoškolských kolejí? Tam se také hodně bouralo.

S tím mají problémy mimohradečtí, kteří to neznají. Málokdo si uvědomuje, že kruhový objezd je to pouze, pokud nejdou semafory, jinak je to soustava čtyř světelných křižovatek. Za mě je to dobře značené, ale umím si představit, že kdo to nezná, tak s tím může trošku bojovat. Ale opět stačí trošku víc soustředění a v klidu si prohlídnout včas značky a je vyhráno.

Když mluvíme o nestandardních křižovatkách, co ta u krajského soudu?

Tam je hlavně problém při odbočování vlevo z vnitřního okruhu. Tvar křižovatky neumožňuje míjení pravými boky aut. Musí se objet postaru. Ale to je opět o ohleduplnosti a komunikaci mezi řidiči. Pomohlo by vodorovné značení, ale našla by se určitě ještě další problémová místa. Tyto drobnosti by se měli postupně vychytávat.

Hodně zmatku bývá tam, kde není přednost daná značkami.

To je pravda, třeba na sídlištích nebo na parkovištích u obchodů si lidé často neuvědomují, že platí úplně to základní pravidlo přednosti zprava. Někdy je zmate to, že jedou po „větší“ silnici, problém bývá i na „téčkách“. Když se bavíme o parkovištích, tak vždycky radím parkovat pozadu, abych měl při vyjíždění dobrý přehled. Při vycouvávání nemusíte mít dobrý výhled a můžete přehlédnout třeba dítě.

Co je podle vás největší nešvar českých řidičů?

Nedodržování bezpečné vzdálenosti, nedávání blinkrů nebo špatné či pozdní dávání blinkrů, spěch, přeceňování svých schopností včetně toho, že si mnozí neuvědomují, že se vlastně nevěnují dostatečně tak důležité činnosti, jakým je řízení všeho, co se pohybuje vyšší rychlostí, než jsme schopni vyvinout vlastní lidskou silou.