Ivo Gajdošík, vedoucí oddělení realizace Cross Zlín.Zdroj: Deník/Jiří FremuthHodně řidičů si stěžuje, že už nejezdí v zelených vlnách, na které byli zvyklí.

Dříve fungovala zelená vlna na pevných časových plánech. To znamená, že lidé byli zvyklí, že například byla 40 vteřin zelená v hlavním směru, 20 ve vedlejším, když to zjednodušíme. Dneska je ten systém mnohem víc dynamický, to znamená, že reaguje na aktuální hustotu dopravy.

Buďte konkrétnější, jak tedy systém hradeckou dopravu řídí?

Křižovatky jsou osazené systémem, který detekuje aktuální výzvu vzhledem ke konkrétní křižovatce. Na základě toho upravuje délku zelených z jednotlivých směrů nejenom v rámci jedné křižovatky, ale v rámci celého koordinovaného tahu. To znamená, že se může stát, pokud nějaká vozidla jedou pomaleji než zbytek a nedrží se v té řekněme hlavní formaci, může se stát, že jim je zelená na následující křižovatce odejmuta, protože na vedlejších čeká chumel dalších vozidel. To znamená, že je tam větší požadavek na přepravní kapacitu a z toho důvodu jsou například ta vozidla v hlavním směru zastavena.

FOTO, VIDEO: Pozdě, ale přece. U D11 kolem Hradce rostou protihlukové stěny

Systém se tedy snaží vytvořit zelenou vlnu, ale může to narušit prostě to, že někdo jede příliš rychle, nebo naopak pomalu?

Přesně tak, když jedete moc pomalu a odjede vám ta kolona, tak pro tu křižovatku už není efektivní držet zelenou řekněme pro pár jednotlivců. Systém preferuje, aby propustil víc vozidel. Snažíme se tedy využívat maximální kapacitu propustnosti křižovatky.