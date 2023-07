/ROZHOVOR/ „Vychutnat si film pod širým nebem za letní noci má prostě své kouzlo,“ říká provozní hradeckého Letního kina Širák Daniel Kučera z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti. V červenci očekává nejlepší část sezóny. Kino promítá od června od konce srpna šest dní v týdnu a teď chystá letošní největší filmové hity.

Hradecké letní kino promítá „samo“. V Širáku promítač není potřeba. | Video: Deník/Jiří Fremuth

V čem je kouzlo letního kina?

Já si myslím, že je to právě sledování filmu pod širým nebem, kdy na vás vane svěží větřík. Slyšíte cikády a užíváte si s ostatními atmosféru letní noci. Můžete si vzít pití z naší opravené restaurace a užít si letní kino se vším všudy.

Můžu si vzít deku a sledovat film vleže z okolních trávníků jako na pikniku?

Možné to je, někteří tuto možnost využívají, ale spíš tomu tak je, když je vysoká návštěvnost. Ale nejvíc si sedají na lavičky ve středu hlediště. Kapacita je 800 lidí, když započteme svah s trávou, tak se sem v pohodě vejde tisícovka lidí.

Širák je v zeleni na břehu Orlice, je tady od řeky chladněji?

Trochu ano, ale blízkost řeky může znamenat jiný problém, a to komáry. Ale to vyřeší repelent.

Kino je digitalizované, jaké to přináší výhody?

Film si stáhneme, ale to je dnes běžné. Navíc máme kino naštěstí na takové úrovni, že promítač tady není fyzicky potřeba. Snažíme se filmy programovat na dálku, pomocí vzdálené plochy se přes počítač připojíme k promítačce a naprogramujeme tam program třeba i na týden dopředu čili ta promítačka se spustí v požadovaný čas.

Vybírají se filmy pro letní kino jinak než pro to klasické?

Já bych řekl, že ano. Je dobré hodně dávat české filmy, nejlépe komedie a u těch zahraničních jsou lepší dabované verze. Člověk nemusí číst titulky a sledování filmu je pohodlnější.

Jaká byla zatím největší návštěva letošní sezóny?

Nejvíc diváků přišlo v sobotu na Indianu Jonese v českém znění, což je teď novinka. Bylo tady přes 240 lidí.

Kolik vlastně chodí lidí do letního kina?

Návštěvnost se začala od prázdnin zlepšovat. Přece jenom je znát, že vzrostly teploty a je mnohem příjemnější jít do letního kina, než tomu bylo v červnu, který byl poměrně chladný. Ta návštěvnost se nám poměrně zvedla a začínáme být spokojení.

V červnu to bylo tedy slabší?

Průměrná návštěvnost za červen je kolem 40 diváků na představení. Ale loni to bylo lepší, to chodilo kolem 60 lidí. Počasí je bohužel náš největší nepřítel. Teď už se to ale zvedá. Zatím je to v červenci kolem 70 lidí za večer.

Od loňska promítáte šest dní v týdnu, předtím to bylo jen čtyřikrát za týden. Jak změnu hodnotíte?

Promítáme kromě pondělí každý den. Předtím to bylo od středy do soboty. Potýkali jsme se s názory, že nebudou chodit lidé, ale není to pravda. Statistika ukazuje, že důležité není, jaký je den v týdnu, ale jaký je nabízený titul a počasí. Pokud nabídneme zajímavý film a vyjde počasí, tak návštěva je vždy velká. Pokud to pak vyjde na pátek nebo sobotu, pak je to ještě lepší. Tam se snažíme nasazovat hitovky, které táhnou i do kamenných kin.

Jaké nabídnete letos největší hity?

Určitě je hit zmíněný poslední díl Indiany Jonese, pak očekávám velkou návštěvnost na další novinky jako Oppenheimer Christophera Nolana o tvůrci atomové bomby, a pak si myslím, že je docela hit Barbie, což je nová americká komedie, která přichází do kin příští týden.