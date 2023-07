/ROZHOVOR/ V polovině května se po Hradci Králové roznesla zpráva, že dlouho chátrající areál Hradeckého jezdeckého klubu změnil svého majitele. Kupcem zapsaným ve vlastnickém listu se stal Zbyněk Knoll (*1963), spolumajitel sázkové kanceláře Tipsport. A jak to u podobných transakcí bývá, ani koupě tohoto areálu, který se rozkládá na lukrativních pozemcích Hradce Králové, se nevyhnula spekulacím. Na sociálních sítích se debatovalo o tom, zda tu místo koní nebude další obchodní centrum či čtvrť jen pro vyvolené. Knoll v exkluzivním rozhovoru pro Deník chce tyto domněnky utnout hned v zárodku. Jeho vizí je jezdecký sport v Hradci zachovat a celý areál otevřít široké veřejnosti k rekreačnímu sportovnímu využití.

Nový majitel Hradeckého jezdeckého klubu Zbyněk Knoll. | Foto: archiv Zbyňka Knolla

Ve městě, kde zná prakticky každý každého, se v poslední době začalo hojně propírat vaše jméno. A jelikož nejste odsud, jste pro mnohé jakási paní Colombová. I proto se také spekuluje o vašem skutečném záměru v areálu Jezdeckého klubu. Jak to vidíte vy?

Za to, že jsem pro místní paní Colombovou, jsem na jednu stranu rád. Nechci se tolik ukazovat, ale na stranu druhou chci, aby za mnou byla vidět má práce. A to se snad i v Hradci Králové podaří a nakonec všichni uvidí, že i když nejsem tolik na očích, tak nemluvím do větru a hraji fair play.

Jako spolumajitel sázkové kanceláře Tipsport ani jinak než fair play hrát nesmíte. Nicméně, proč jste si vyhlédl právě Hradec Králové a místní Jezdecký klub?

Správně jste podotkl, že jsem jeden z vlastníků Tipsportu. Ale abych dopověděl na vaši otázku. Hradec a jeho jezdecký klub jsem si vlastně zamiloval hned. A mrzelo mě, jak ten areál chátrá. Vždy jsem chtěl mít koně. Tedy jednou jsem jednoho měl, ale to je již dávno. A když se naskytla tato možnost, kdy jsem měl i volné finanční prostředky, tak jsem neváhal. Nešel jsem však do nákupu s vidinou vlastního prospěchu, ale chtěl jsem své finance využít nějak smysluplně. A oživení zdejšího klubu jako smysluplné vnímám. Navíc chci, aby to nebylo jen mé potěšení, ale aby z toho měli prospěch i Hradečáci.

Ovšem vystavět sportovní areál není jen tak. Máte již nějaké zkušenosti z podobnými projekty?

V rámci Tipsortu jsme již realizovali několik podobných projektů. Hlavně tedy v našem domovském Berouně. Asi před patnácti lety jsme zde na Velkém sídlišti vystavěli sportovní areál, kde je bazén, trenažér golfu, velká tělocvična či několik kurtů. Nyní zde také plánujeme rozjet výstavbu sídliště v bývalém areálu společnosti Tiba. Naším záměrem je tu vystavět, kromě sportovišť, také školu a školku. V případě Jezdeckého klubu však nejdu do projektu sám. Na vizi pracuji s renomovaným architektem Karlem Albrechtem z Hradecké projekční a developerské kanceláře. Ten má k celému okolí velmi blízko. Naším záměrem je, aby tu jezdecký sport byl asi na 60 až 70 procentech plochy. Na ostatních „hluchých“ místech pak chceme vystavět další sportovní a volnočasové aktivity.

„Celý areál se ještě více ozelení a součástí bude i minigolf. Pohrávám si také s myšlenku malé ledové plochy. Rád bych, aby byl celý areál přístupný pro veřejnost celoročně.“

Nový majitel Hradeckého jezdeckého klubu Zbyněk Knoll.Zdroj: archiv Zbyňka KnollaSe svými plány s areálem Jezdeckého klubu chcete příští týden seznámit i primátorku Hradce Králové Pavlínou Springerovou. Jak ji chcete přesvědčit?

Chci jí říci na rovinu, co s celým areálem hodlám podniknout. A hlavně ji tedy ujistit, že tu nebudou žádné obchoďáky či vilová čtvrť pro vyvolené, ale plnohodnotné sportovní využití. Také jí přestavím plány na celé ploše. Nicméně jí také řeknu, že vše zatím děláme za pochodu a rozmístění či určení sportovišť se ještě může měnit. Jediné, co se však nezmění, je náš výhled s koňmi. Ty tu chceme rozhodně zachovat. Doufám, že se jí plány budou líbit a pochopí, že jsem přišel zdejší areál nejen zvelebit, ale udělat místo, na které bude Hradec Králové do budoucna pyšný.

Pokud půjde vše podle plánu, platí stále, že chcete nový sportovní areál otevřít nejpozději v roce 2027?

Ano, to platí. A pokud se nic nestane, první vlaštovkou by měly být kurty na padel, které by měly vzniknout jen kousek od v současnosti renovovaného tenisového klubu, který je hned v sousedství areálu. Co se pak týče dalších budov a sportovišť, tam to bude s výstavbou trošku složitější. Ale rok 2027 zatím platí.

Zmínil jste padel. Co dalšího chcete mít v areálu?

Na místech zdemolovaných budov vzniknou nejen ty pro jezdecký sport, ale i další. Například pro badminton. V řešení je také, zda tu bude například horolezecká stěna či nějaké tréninkové centrum, například pro judisty či desetibojaře. Teď už však vím, že se celý areál ještě více ozelení a součástí bude i minigolf. Pohrávám si také s myšlenku malé ledové plochy. Rád bych, aby byl celý areál přístupný pro veřejnost celoročně.

Nejde se také nezeptat na investice. Sám jste nedávno uvedl, že obnova léta chátrajícího areálu vyjde zhruba na 100 milionů korun. Budete to platit z vlastních zdrojů, nebo se pokusíte využít i nějaký dotační program?

Rád bych viděl kombinaci obojího. Ale uvidíme, jak to dopadne. U dotací je problém v tom, že vám sice na jednu stranu pomohou, ale na stranu druhou vám sváží ruce. Nicméně se po dotačních titulech poohlížíme. A když nedopadnou, tak jsem připraven to celé zainvestovat sám.