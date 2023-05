O Střezině se píše jako o největší ZUŠce v zemi, vy o tom ale nemluvíte moc rád.

Je to prostě tak, často se mě na to lidé ptají. Počet žáků není naším cílem, časem se ten počet přirozeně nabalil. Jen hudební obor má necelou tisícovku žáků, což není tak veliké číslo ve srovnání s jinými velkými ZUŠkami. Učíme vše, o co má někdo zájem. Velmi silné máme právě nehudební obory. Na většině škol mají na každý z těchto oborů jednoho učitele, u nás máme na každý obor osm až deset učitelů. Celkem tady máme devadesát kantorů.

O jaké hudební nástroje je největší zájem?

Jde to ve vlnách. O některé nástroje je větší zájem, o některé menší, snažíme se to korigovat. Kdybychom to nechali jen na veřejnosti, tak jsme národ klavíristů a pak možná v závěsu kytaristů. Na klavír míváme padesát šedesát přihlášek ročně a můžeme přitom přijmout asi deset klavíristů. Kdybychom to nechali jen na rodičích, tak každý přijde s tím, že chce pro své dítě základy hudebního vzdělání, a proto ten klavír. Přitom klavírista má těžší uplatnění.

Vy učíte kytaru, o tu bych čekal největší zájem.

Abych byl pedagogickým pracovníkem, musím učit, ale mám jen dva žáky. Kytara je klasický nástroj rovnocenný klavíru. Vyučujeme klasickou kytaru a kytaru v populární hudbě. V rámci toho druhého si děti mohou zvolit i elektrickou kytaru. I v klavíru máme zaměření klávesové nástroje pro populární hudbu. Tam máme také velký zájem, zahrnuje to hru na keyboard, různá digitální piana, syntezátory, prostě vše, na co se hraje v kapelách.