Hradec Králové - Změně pro Hradec a Zeleným se nezamlouvá případný souhlas Hradce s výstavbou spalovny komunálního odpadu v Opatovicích.

Podpis koaliční smlouvy v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Do pořádně kyselého jablka se v minulých dnech zakousla část hradecké koalice, když si přečetla slova primátora města Alexandra Hrabálka, který vyjádřil podporu s případnou výstavbou spalovny komunálního odpadu v Opatovicích. „Po cca 10 letech relativního klidu zase vystrkuje spalovací lobby svoje drápky a vytahuje monstrózní projekt velkokapacitní spalovny komunálního odpadu v Opatovicích,“ napsal na facebookový profil Změny pro Hradec a Zelených Adam Záruba a pohrozil, že v případě dalších „námluv“ by tento krok mohl ohrozit další fungování koalice. „Na rozdíl např. od kauzy CTP je (ne)podpora stavby spalovny zásadní otázkou naší účasti v jakékoliv koalici, neboť se jedná nejen o řešení problematické z hlediska environmentálního, ale rovněž odmítáme, aby se město zapojovalo do minimálně dvoumiliardového finančního dobrodružství, když tady máme řadu dalších priorit, na které budou potřeba miliardy,“ dodal na profilu.