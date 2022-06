„Už jde dolů, už leze,“ kývá s poškozeným sloupem o průměru 40 centimetrů v patnáctimetrové výšce jeden z montérů. Výměnu sloupů dělá hradecká společnost Elektro Mosev. Jinou firmu, která by se delikátní operace zhostila, obec nenašla.

„Musíme udělat takzvaný bypass, který během výměny dřevěných kůlů rozhlednu ponese. Museli jsme na spoje navařit speciální prvky a propojit je dalšími železnými profily. Samotný dřevěný sloup se musí vyndat a vyměnit,“ vysvětluje neobvyklou operaci jednatel hradecké společnosti Miloš Andrys. Firma dodávala ocelové části rozhledny už při samotné stavbě v roce 2013.

Od loňského září obepínají rozhlednu Milíř červenobílé pásky a na prosklených dveřích je pak cedule, kde se píše, že rozhledna je z rozhodnutí statika preventivně zavřená. Práce pozorně sleduje i správce rozhledny Milan Danihelka. „Bojovali jsme se strakapoudy minimálně poslední čtyři roky. Na toho ptáčka se jako správce rozhledny ale nezlobím, protože je to léčitel stromů a on vlastně upozornil na to, že se s těmi sloupy něco špatného děje. A zamezil vlastně nějaké tragické události,“ podotýká Danihelka.

V místech, kde jsou nosné kůly spojené kovem, se do dřeva začala dostávat vlhkost a s ní i dřevokazné houby. „Postupujeme podle závěrů odborné diagnostiky výzkumného dřevařského ústavu v Praze. Stavba je zaměřená a po opravě se zkontroluje, zda stojí, jak má,“ komentuje práce starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák.

Firma musí vyměnit dvě části nosného sloupu na rozhledně Milíř ve Vysoké nad Labem.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Ptáci se do rozhledny pustili nejvíc v době covidu, kdy byla věž na jaře uzavřená a měli tam klid. „Loni tady dokonce vyvedli mladé. Největší dutina byla opravdu rozsáhlá. Dá se říct, že kolem zůstalo jen čtyřcentimetrové okruží zdravého dřeva. Proto jsme požádali statika o posudek a museli jsme ukončit provoz,“ připomíná Danihelka.

Unikátní oprava

Firmu, která unikátní opravu udělá, se podařilo obci najít až na čtvrtý pokus. Lepené kulaté šestimetrové kůly pak musela vyrobit rakouská firma a stály přes 250 tisíc korun. „Nechali jsme udělat celkem čtyři, dva si do budoucna necháme ve skladu, kdyby ještě k něčemu podobnému došlo,“ vysvětluje Horák.

Cenu kůlů připomíná i to, jak pečlivě jsou zabalené. Chrání je kartón a černá fólie. První kůl dělníci vyměnili ve středu a druhý by pak měl být nahrazen v pondělí. Poté nastoupí klempíři. „Veškerá další menší poškození sloupů se vyplní speciální pryskyřicí, všechny spoje budou klempířsky přetěsněné. Zřejmě tam místy zatékalo, nebo tam kondenzovala voda. Je to vlastně generální oprava rozhledny,“ dodává starosta.

Za samotné práce zaplatí vesnice 648 tisíc korun bez DPH. Ve fondu údržby rozhledny se za devět let provozu nashromáždilo ze vstupného a prodeje suvenýrů 800 tisíc korun. První vyměněný kůl už leží vedle rozhledny, která nabízí jedinečný výhled na Vysokou a dál na Polabí.

„Necháme ho tady jako připomínku, co takový strakapoud dokáže,“ podotýká Horák a s hořkou ironií dodává, že to možná bude nejdražší ptačí budka ve střední Evropě. Pro turisty by se rozhledna Milíř měla po 9 měsících znovu otevřít na začátku prázdnin.