Hradecké technické služby v současnosti opravují chodníky hned na šesti místech ve městě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Práce začaly v Divišově ulici v úseku mezi ulicemi Československé armády a Šimkova. „Jedná se o nejdelší opravu, která nás v létě čeká - potrvá až do října. Je tady potřeba nahradit starý chodník z litého asfaltu za nový z mozaiky,“ uvedla náměstkyně primátora pro majetek Věra Pourová. Ještě během července by měla být dokončena oprava chodníku v Hradecké ulici, příští týden pak bude dokončena instalace dopravního značení v ulicích Dvorská a Vlčkovická, které po rekonstrukcích již řidiči využívají. Chodníky se opravují i v ulici Karolíny Světlé, Hradecké, Růžové a Víta Nejedlého. Ve všech těchto případech se předpokládá dokončení v srpnu. V novém měsíci se začne i s úpravami chodníků v Brněnské ulici u zastávky MHD Hotel Garni a také v ulici Akademika Heyrovského, kde půjde o poslední úsek směrem k Hradecké ulici. Obě opravy by měly být dokončeny v září. Práce v srpnu začnou ještě v ulici Pod Strání, kde má být hotovo během měsíce.