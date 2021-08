„Žena se s mužem, vydávajícím se za amerického vojáka, působícího na mírové misi v Iráku, seznámila v červnu letošního roku prostřednictvím jedné ze sociálních sítí. Muž z ní pod záminkou uvolnění se z řad armády vylákal 17 020 amerických dolarů. Ty poškozená zaslala ve dvou platbách,“ uvedla případu policejní mluvčí Lucie Konečná.

Případy podobné jako vejce vejci…

Cílovou skupinou podvodníků nejsou jen osamělé ženy. U seniorů je to často takzvaná legenda „Vnuk“, tedy vyvolání pocitu nutné pomoci členu rodiny.



Podvodníci na seniory mnohdy naléhají, že peníze potřebují obratem, protože jsou sami v nesnázích. „Senioři by proto měli být při podobných telefonátech ostražití,“ připomíná Lucie Konečná, že pachatelé vědí přesně jak zacílit, aby získali, co potřebují. „Jsou to totiž často mistři manipulace a v podvodných historkách se navíc neustále zdokonalují,“ varuje před seznamováním se prostřednictvím internetu. Jeho anonymita umožňuje jednoduše vyhledávat potenciální oběti a bez nutnosti jakéhokoliv osobního kontaktu poměrně rychle a hlavně účinně lákat z těchto obětí peníze.

Když však po ní proradný voják požadoval další platbu ve výši 18 520 USD, tak odmítla peníze zaslat a vše oznámila na policii.

„V dané věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za který pachateli, v případě jeho zjištění, hrozí trest odnětí svobody až na pět let,“ doplnila policejní mluvčí.

Podobně dopadly ženy zmíněné výše. Prostřednictvím e-mailu je osloví muž, který se většinou prezentuje jako solidní voják US Army na zahraniční misi. Ženě nabídne přátelství, pošle jí „svou“ fotografii, vymění si několik mailů, ve kterých voják projeví o ženu vážný zájem a vyzná jí lásku.

Pak se sice mění historky, ale strategie zůstává – vylákat ze zamilované ženy co nejvíce peněz.

„Většina obětí se shoduje na tom, že vše vypadalo až příliš reálně, a proto je nenapadlo, že se jedná o podvod. Je však důležité si uvědomit, že se často jedná o celodenní "pracovní" náplň pachatele, někdy i celých organizovaných skupin,“ říká policejní mluvčí Lucie Konečná.

