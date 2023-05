„Hnutí Rozvíjíme Hradec se rozhodlo v souladu s koaliční dohodou změnit svoje nominace do orgánů rady města a na pozici náměstka, spočívající v nahrazení současného zástupce paní Ilony Dvořákové,“ uvedlo ve svém prohlášení hnutí Rozvíjíme Hradec, které se loni v komunálních volbách dostalo poprvé do zastupitelstva.

„Nevnímám to dobře, myslím si, že je to zbytečné. Co se týče mé práce v rámci gesce kultury a cestovního ruchu, tak si stojím za tím, že prostě pracuji na plné obrátky, práce je tady spousta. Nepovede to k ničemu dobrému,“ myslí si náměstkyně primátorky Ilona Dvořáková. Současně přiznává, že komunikace mezi ní a zbytkem hnutí není dobrá.

„Chtěla jsem se scházet před zastupitelstvem, před jednáním rady a tak dále, ale nebyla jsem vyslyšena,“ tvrdí Ilona Dvořáková. To si lídr hnutí nemyslí. „To sice navrhovala, ale reálně to nedělá. Nesdílí informace, nechodí na schůzky,“ namítá předseda Rozvíjíme Hradec a senátor Jan Holásek, který si také nemyslí, že by se vztahy mezi ním a Dvořákovou ochladily po podpisu koaliční smlouvy, jak tvrdí Ilona Dvořáková.

Koaliční smlouvu loni v listopadu nejdřív podepsala právě Ilona Dvořáková a další zastupitel zvolený za Rozvíjíme Hradec Petr Nebeský. Lídr hnutí Jan Holásek nepovažoval koaliční smlouvu pro Rozvíjíme Hradec dobrou a chtěl vyjednávat dál. Svůj podpis připojil až po několika hodinách.

Vznikla tak současná pětikoalice v čele města, která má v 37členném zastupitelstvu většinu 21 hlasů. Tvoří ji HDK/TOP09 (7 zastupitelů), ODS (5), Piráti (4), Rozvíjíme Hradec (3) a Změna pro Hradec a Zelení (2).

Komunální volby v Hradci Králové

1. ANO 2011 24,5 % (13 zastupitelů)

2. HDK a TOP09 13,7 % (7)

3. ODS 10,3 % (5)

4. Česká pirátská strana 9,1 % (4)

5. Rozvíjíme Hradec 7,2 % (3)

6. SPD 6,5 % (3)

7. Změna pro Hradec a Zelení 5,6 % (2)

Podzimní komunální volby vyhrálo v Hradci Králové hnutí ANO se ziskem 13 zastupitelů. Ostatní strany a hnutí kromě SPD ale koalici s Babišovým hnutím odmítly a ANO je právě spolu s SPD v opozici.

„Od začátku říkáme, že ta koalice je příliš široká, příliš různorodá. Je to pětikoalice složená fakticky z devíti subjektů a tyto třenice a nesoulady se daly čekat. Je to projev toho, o čem jsme mluvili už po volbách,“ říká místopředseda zastupitelského klubu hnutí ANO Denis Doksanský.

Prohlášení hnutí Rozvíjíme Hradec



Hnutí Rozvíjíme Hradec se rozhodlo v souladu s koaliční dohodou změnit svoje nominace do orgánů rady města a na pozici náměstka, spočívající v nahrazení současného zástupce paní Ilony Dvořákové. Změna nominací je učiněna na základě jednomyslného souhlasu všech členů předsednictva hnutí a souhlasu naprosté většiny členů hnutí. Důvodem je delší dobu neuspokojivá spolupráce s paní Ilonou Dvořákovou jak v procesní, tak obsahové oblasti. Z tohoto důvodu byla rovněž paní Dvořáková odvolána z pozice místopředsedy a člena předsednictva hnutí. Na pozici radního nominovalo zastupitele Petra Nebeského, na pozici náměstka zastupitele a radního Jana Holáska. S ohledem na velmi úzkou gesci kultury a cestovního ruchu nabídlo koaličním partnerům pozici neuvolněného náměstka. Hnutí Rozvíjíme Hradec postupovalo v souladu s koaliční dohodou, která stanoví právo jednotlivých členů Koalice odvolat své zástupce a nominovat v průběhu volebního období jiné zástupce. V souladu s koaliční smlouvou hnutí Rozvíjíme Hradec návrh na změnu projednalo se svými koaličními partnery, kteří však návrh neakceptovali. Přesto je Hnutí Rozvíjíme Hradec připraveno i nadále pokračovat v účastí na řízení města v rámci uzavřené pětikoaliční smlouvy.