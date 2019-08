Už dvě neúspěšné soutěže na zhotovitele lávky komplikují plán přeměny hradecké zóny Aldis. Z ní se má podle slov náměstka primátora Jiřího Bláhy brzy stát nová klidná a zelená čtvrť Hradce Králové. Jenže právě vybudování lávky je pro celý projekt revitalizace zóny klíčové. Její rychlé otevření požaduje ČSOB a navazují na ní i další investice města.

Zatímco soukromí investoři v těchto týdnech usilovně pracují na dvou parcelách u kongresového centra Aldis, projekt, který má na starost město, stojí už měsíce na mrtvém bodě. ČSOB už skončila s podzemní částí projektu nového regionálního centra pro více než tisíc zaměstnanců. „Spodní stavba je hotová. Nyní budeme pokračovat železobetonovým skeletem, kterým postupně vyroste nad terén,“ řekla Deníku zástupkyně banky Monika Buřičová. Dokončení je podle ní plánované na začátek roku 2021. Jen o pár desítek metrů vedle zase v těchto dnech definitivně zmizel zchátralý panelák známý pod přezdívkou Schody do nebe. Na demolici by měl hned v září navázat začátek výstavby čtyřhvězdičkového kongresového hotelu. I zde platí termín dokončení v roce 2021. Hotel nabídne přes sto komfortních pokojů, kongresový sál pro 200 lidí a restauraci.

Obě soukromé firmy si lokalitu pro svou investici nevybraly náhodou. „Po dobudování lávky pro pěší přes Labe a centrály ČSOB vznikne ze zóny Aldis po několika desítkách let konečně atraktivní městský prostor s širokým využitím,“ uvedl nedávno Petr Kulda, jehož společnost Stako postaví nový hotel Aldis. Monika Buřičová přímo přiznává, že příslib města vybudovat lávku přes Labe, byl jedním z důvodů, proč se ČSOB pro lokalitu rozhodla. „Součástí projektu lávky je přitom také úprava bezprostředního předpolí na obou březích, a banka na tuto úpravu navázala při umístění a projektování své budovy,“ upozornila Buřičová.

Město Hradec Králové se k vybudování lávky zavázalo v dohodě s bankou dokonce smluvně. Hotová má být do dubna 2020. Po dvou neúspěšných tendrech už je ale jisté, že to radnice nesplní. Náměstek Jiří Bláha tak začal s bankou jednat o prodloužení termínu. Pokud by nebyl úspěšný, hrozila by městu pokuta zhruba 10 milionů korun. ČSOB zatím situaci vyhrotit nechce. „Chápeme obtíže, které v projektu lávky nastaly a jsme přesvědčeni, že bude nalezeno takové stavební a procesní řešení, které umožní městu i ČSOB dokončit očekávané investice na Aldisu a společné dílo bez jakýchkoli škod či ztrát,“ řekla Buřičová. Na radnici věří, že zastupitelé schválí podmínky pro třetí tendr příští týden. A že bude konečně úspěšný. Pak by mohl rozvoj zóny Aldis dál pokračovat. „Jakmile najdeme zhotovitele, tak se chceme soustředit na přestavbu parteru od mostku u lázní po most Labský,“ řekl už dříve Bláha.