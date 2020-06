Na ni se v místě, kde se před 154 lety soustředil poslední neúspěšný protiútok rakouské dělostřelecké baterie proti Prusům, ve snaze zachránit v prohru se obracející bitvu, z ničeho nic objevila představa, vystavět zde benzinovou pumpu a parkování pro auta a kamiony.

„O vybudování odpočívky, která by navíc ležela v památkové zóně, nás však nikdy nikdo předtím neinformoval. A nám se to pranic nelíbilo. Je to pietní místo, kam kelímky a odhozené odpadky nepatří. Vždyť je to největší hřbitov světvých bojišť ve střední Evropě, “ dodal Miroslav Suchý s tím, že velkým ústupkem všech milovníků historie a zainteresovaných subjektů již v minulosti bylo, že, i přes skřípající zuby, souhlasili s tím, aby budoucí autostráda bojiště vůbec protnula.

V krvavém středu

Po výměně několika mailů, kdy si ŘSD trvalo s odpočívkou na svém, jen ji o něco zmenšilo a vyškrtlo benzinovou pumpu, se nakonec zástupci bou táborů sešli minulý týden přímo na místě krvavých bojů. Kromě ŘSD a Komitétu 1866 se schůzky účastnil i ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich či starostové okolních obcí.

Po jednání Petr Grulich připustil, že ze strany ŘSD se jednalo o přehmat z neznalosti dějin. „Víme, že pokrok nezastavíme. Všichni přítomní se shodli na tom, že nemáme problém s dálnicí jako takovou, ale s jejími doprovodnými stavbami.

Už v minulosti jsme brali jako kompromis to, že jsme dálnici jako takovou nepřipomínkovali. To byl z naší strany vstřícný krok. A u odpočívky jsme tak čekali vstřícný krok od ŘSD. Jsou totiž stavby, které jsou pro chod dálnic nezbytně nutné, ale ta odpočívka to jistě není,“ uvedl Petr Grulich s tím, že ruka projektanta se v tomto případě neomylně trefila do místa nejvíce potřísněného krví.

„Celá oblast je největší terénní hřbitov ve střední Evropě, kdy na ploše desítek čtverečných kilometrů leží na 50 tisíc mrtvých. A projektant se neomylně strefil přímo do toho nejkrvavějšího středu. Podle nás by nebyl problém posunout odpočívku o několik kilometrů dále,“ dodal Petr Grulich.

Podle ŘSD však takový krok není možný. „Plánovanou odpočívku nelze v žádném případě přesunout na jiné a vhodnější místo z důvodu toho, že další odpočívka na tahu dálnice D35 v úseku Úlibice – Plotiště je v prostoru Holovousy. Posunutá odpočívka by tak nesplňovala normu na vzájemnou vzdálenost odpočívek a vzdálenost odpočívek od mimoúrovňových křížení na dálnici D35,“ informoval Michal Doubek z jradecké pobočky ŘSD a dodal, že po jednání se zástupci odpůrců této stavby je další příprava odpočívky pozastavena.