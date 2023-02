Místní si tak konečně oddychnou od hluku, který je obtěžuje už od prosince 2021, kdy se nový úsek dálnice z Hradce do Jaroměře otevřel.

"Po dlouhých 4 měsících od skončení lhůty pro podávání nabídek vybralo Ředitelství silnic a dálnic ČR zhotovitele na zakázku 'D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - Doplnění PHS km 90,800 - 98,400'," uvádí Komise místní samosprávy (KMS) Svobodné Dvory na facebooku.

Protihlukové stěny u Svobodných Dvorů postaví firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Datum uzavření smlouvy mezi Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a dodavatelem stavby je 6. února, vyplývá z registru smluv.

Zábrana proti hluku bude stát přes 97,5 milionu korun bez DPH. Doba pro dokončení díla je ve smlouvě stanovena na 190 dnů. "Tak uvidíme, zda se stěn dočkáme ještě letos," zní z KMS.

Nových 22 kilometrů dálnice D11 kolem Hradce Králové až k Jaroměři mohou řidiči využívat už od konce roku 2021. Protihlukové clony u Svobodných Dvorů se ale spolu s novým úsekem dálnice nepostavily.

Dálnice D11 jede, ale protihlukové stěny stále chybí

„Vůbec si nedovedu představit, jak tady budeme žít. 33 let jsme tady měli pohodu, teď jsme v důchodu a je to hrozné,“ řekla po otevření nového úseku dálnice Liduše Klubíčková, od jejíhož domu na okraji Svobodných dvorů je to k dálnici přes otevřené pole zhruba 400 metrů:

ŘSD se stavbou chybějících protihlukových clon počítalo už v loňském roce. „Už připravujeme zadávací řízení. Všechno, co je potřeba ochránit, to na čem jsme se dohodli se zástupci obcí i Hradce Králové, tak bude z naší strany splněno, aby dálnice okolí obtěžovala co nejméně,“ řekl Deníku hned po otevření dálnice v prosinci 2021 šéf ŘSD Radek Mátl.