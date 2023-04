„Využívá ji hodně starších lidí, kteří třeba chodí o holi. Je to bezbariérová pošta. Jezdí sem například z Piletic, Ruseka nebo z Pouchova, hned vedle je zastávka autobusu. Nedovedu si představit, kam budou jezdit. Na nádraží, Pospíšilku, aby tam hodinu čekali ve frontě,“ rozčiluje se seniorka Milada.

Pětasedmdesátiletá žena žije hned vedle a na poštu si chodí několikrát za měsíc. „Kam ti lidé budou chodit? Je to největší hovadina, jakou mohou udělat,“ dodává rázně bývalá prodavačka.

Zrušení poloviny pošt v Hradci? Nic s námi neprojednali, zlobí se primátorka

Na zdejší pobočku se chodí přes jeden schůdek, který překrývá nájezdová rampa. Uvnitř jsou tři okénka a úřednice každou chvíli někoho obslouží. Mluvit s novináři nechtějí, ale chystané uzavření jejich pobočky je zaskočilo.

Krajské město přijde o polovinu poboček. Kromě té v ulici K Sokolovně jsou v ulicích Petra Jilemnického, Štefánikova, Milady Horákové, Fráni Šrámka, Pardubická a na třídě Eduarda Beneše.

Hradecká primátorka Pavlína Springerová říká, že o rušení nikdo s městem nejednal: „Když pomineme, že jsme se většinu informací doposud dozvídali pouze z médií a oficiální zprávu jsme dostali až v pátek dopoledne, je tristní, že celá skutečnost byla jen jednostranným oznámením společnosti.“

Pavlína Springerová se také podivuje výběru rušených poboček, který považuje za nesystémový. „Ten výsledný seznam se mi nejeví jakkoli racionální nebo logický. Když vezmu v potaz, že se na Moravském Předměstí, největším sídlišti v kraji, ruší tři pobočky, tak si nedovedu představit, že to mohl udělat člověk, který má nějaká data z daného území,“ připomíná.

Hradecký magistrát chce Českou poštu vyzvat, aby své rozhodnutí ještě pozměnila. „Tento jednostranný krok, postup, jakým byl aplikován a především komunikován, shledáváme jako likvidační s negativním dopadem na širokou veřejnost,“ dodává hradecká primátorka.

Rušené pošty v Hradci Králové. Označené jsou červeným křížkem.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

V celé zemi pošta oznámila k 1. červenci zrušení celkem 300 poboček ze současných 3200. „Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner, kterých je po celé České republice 819,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík s tím, že se zástupci samospráv se manažeři státního podniku osobně setkají, vše jim vysvětlí a budou s nimi diskutovat o zajištění služeb.

V menších městech Hradecka k rušení nedojde, ale lidé podle všeho musí počítat se změnami ve fungování pošty. „Pošta u nás omezí sobotní provoz, některé věci mají být na druhou stranu posílené. O sobotní provoz jsou spory už několik let. Lidem se to asi líbit nebude, ale důvody jsou to pochopitelné,“ upozorňuje starosta Nového Bydžova Pavel Louda.

Je rozhodnuto. Víme, které pobočky zruší Česká pošta v Hradci Králové

Také v Chlumci nad Cidlinou mají jedinou poštu. „U nás by se nic v obsazení pošty měnit nemělo. Má se ale centralizovat dodejna, ta by přešla do Nového Bydžova,“ vysvětluje chlumecký starosta Vladan Kárník. Zásilky tak mají pošťáci rozvážet z 13 kilometrů vzdáleného sousedního města. „Stojí nám tady lidé na poště ve frontách, řešili jsme s paní ředitelkou, co s tím dál. Rozšíření pracovní doby není na místě, ale ta otevřená okénka nejsou v některých časech kapacitně úplně dobře nastavená. Uvidíme, jestli pomohou datové schránky a jestli centralizace dodejny do Bydžova přinese úsporu času nebo naopak starosti,“ konstatuje Kárník.

Pošta ruší pobočky kvůli úsporám. „Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu. Konkrétní pošty byly vybrány podle návštěvnosti klientů, počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a kritérií, která jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou bezbariérový přístup nebo dostupnost MHD,“ vysvětlil Vitík.

Na Hradecku se budou rušit pobočky jen v krajském městě, na Náchodsku se od prázdnin uzavře pět poboček, po dvou v Jaroměři a v Náchodě a jedna v místní části Meziměstí Ruprechticích. O tři pobočky přijde Trutnovsko (o dvě ve Vrchlabí a jednu v Trutnově) a jedinou pobočku pak zavře pošta v Jičíně. Na Rychnovsku se žádná pobočka zavírat nemá.

Rušené pošty

v hradeckém kraji

Hradec Králové 16 Petra Jilemnického 400/50, Plotiště nad Labem

Hradec Králové 11 Štefánikova 534/29a, Moravské Předměstí

Hradec Králové 7 K Sokolovně 540, Věkoše

Hradec Králové 6 Milady Horákové, Třebeš

Hradec Králové 5 Fráni Šrámka 1518/3, Pražské Předměstí

Hradec Králové 4 Pardubická 752, Kukleny

Hradec Králové 12 Edvarda Beneše 1423/21, Nový HK

Jaroměř 3 Traxlerova 110, Josefov

Jaroměř 4 Na Zavadilce 795, Pražské Předměstí

Jičín 5 Na jihu 553, Nové Město

Meziměstí Ruprechtice 252

Náchod 4 Českoskalická 192, Staré Město na Metují

Náchod 3 Polská 105, Běloves

Trutnov 3 Lípové náměstí 374, Poříčí

Vrchlabí 3 Poštovní 101, Podhůří

Vrchlabí 6 Nerudova 1271