Motor z ruského dronu Lancet podle označení vyrobila česká firma Model Motors s provozovnou v Hradci Králové. Fotku motoru na twitteru sdílel ukrajinský voják vystupující pod jménem „Tvůj přítel Stus“. „Naše společnost nikdy nedodávala svoje produkty pro vojenské využití,“ tvrdí zástupci firmy.

Označení výrobce motoru voják odhalil po odstranění vrstvy zesílené pásky. | Foto: twitter @slovyanskasil

Ukrajinský voják na svém twitterovém účtu @slovyanskasil sdílel fotografie ruského bezpilotního letounu Lancet sestřeleného u Bachmutu. Podle zpravodajského webu Seznam zprávy pozornost vyvolal zejména motor, který podle nápisu vyrobila česká firma. Na motoru je viditelné označení firmy Model Motors. Na vojákův nález upozornil například server The Kyiv Independent.

Firma z Jablonného darovala Ukrajincům pozemní drony. Budou převážet raněné

Značku firmy Model Motors voják objevil poté, co z dronu odstranil vrstvu lepicí pásky. „Lancety nám způsobují spoustu problémů, ničí naši palebnou sílu a naše lidi. Vidět součásti vyrobené zemí NATO v ruských dronech je přinejmenším podivné a zlomyslné,“ napsal na twitteru. „Bez této součásti by Lancet prostě neletěl, a proto tato společnost nese velkou vinu za naše zabité lidi,“ podotkl ukrajinský voják.

Východočeská firma s výrobnou v Hradci Králové se hájí tím, že její výrobky byly zneužity třetí stranou. „Naše společnost nikdy nedodávala svoje produkty pro vojenské využití. Dle našich informací, ve spojení s příslušnými orgány v ČR jsme zjistili, že naše výrobky byly zneužity třetí stranou v zahraničí k prodeji do některých typů zbraní, které používá ruská armáda. Chtěli bychom tímto všechny ubezpečit, že jsme učinili kroky, aby se to již nemohlo stát, a naše výrobky, které byly použity do těchto zbraní, již nevyrábíme a nedodáváme na trh. Válka je zlo,“ stojí v prohlášení firmy na jejím webu.

Aktuálnímu případu se podle Seznam Zpráv věnují i české tajné služby, které se snaží zjistit, jak se součástky do Ruska dostaly. Pracují s verzí, že český výrobce nevěděl, že jeho součástky skončí ve vojenských dronech.

Podle tajných služeb nakupuje ruská strana součástky využitelné pro zbraně i od českých firem za pomocí sítě schránkových společností. Teprve ty pak zboží, které ruský průmysl nedokáže vyrobit, dodávají Putinově armádě.

Firma Model Motors s. r. o. má výrobnu v Hradci Králové v areálu Tesly v ulici Okružní, sídlí v Pardubicích.