Královéhradecký kraj - Budova ředitelství krajských záchranářů v Hradci Králové hostila na začátku týdne další z certifikovaných kurzů pro first respondery.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Označení těchto dobrovolníků pochází z anglických slov „první“ a „odpověď“, čili se jejich označení dá přeložit jako ti, kteří jsou na místě první, tedy ještě před příjezdem sanitky. „First responderem označujeme člověka, který se nachází na území celého kraje a je schopen poskytnout účinnou první pomoc ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Ivo Novák.

K first reponderům se informace dostávají pomocí mobilního telefonu. Když operátor tísňové linky 155 zadá do systému indikaci „náhlá zástava oběhu“, systém prověří okolí místa zásahu a okamžitě zjistí, zda se v dosahu nepohybuje někdo z first responderů. Krajská záchranka využívá zhruba 400 dobrovolníků v systému first responder, kteří se podílejí zhruba na třetině resuscitací.