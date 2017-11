S hledáním firmy na výstavbu mostu souhlasili i zastupitelé

Hradec Králové - Návrh na vypsání výběrového řízení na výstavbu nového mostu v hradecké části Svinary odsouhlasila Rada Královéhradeckého kraje.

Vizualizace projektu nového mostu.Foto: Krajský úřad KHK

V pondělí jeho financování odsouhlasilo i zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. Svinarský most je od letošního ledna uzavřen pro veškerou automobilovou dopravu z důvodu havarijního stavu. Stavební práce by mohly začít na jaře následujícího roku, průjezdný by most mohl být v listopadu 2018. Součástí celé zakázky je nákladná demolice stávajícího mostu.

„Chceme, aby nový most lidem umožňoval i pěší dopravu přes řeku, kterou zde současný most zastává. Proto počítáme jak se dvěma jízdními pruhy pro automobily, tak i s pěší lávkou,“ zdůvodnil náměstek hejtmana Martin Červíček jeden z požadavků v zadávací dokumentaci projektu. (dl)