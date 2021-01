„Průvodce se připravuje pro všechna věnná města, ale jen Hradec Králové, coby nejvýznamnější a faktické sídlo královny Elišky Rejčky, bude mít tu výsadu, že tu vznikne 3D prohlídka. V rozšířené realitě s mobilem v rukou lidé přímo na místě uvidí historické budovy ve zcela jiném hávu, popřípadě se podívají na budovy již dávno zaniklé,“ řekl garant projektu, ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové Petr Grulich. 3D modely historického Hradce vznikají na půdě UHK a muzea, aplikaci vyvíjí pražské ČVUT. „Tímto úkolem jsou ve spolupráci s hradeckými historiky a informatiky pověřeni kolegové z ČVUT. Projekt je tak názornou ukázkou toho, jak je důležité, aby historikové rozuměli IT specialistům a obráceně,“ uvedla Jana Vojtíšková z Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK.

Místo hokejistů důstojníci

„U virtuální reality bude člověk sedět například v obýváku v Olomouci, zapne si aplikaci a projde se po již dávno zaniklém Hradci. V případě rozšířené reality si buď z internetu, nebo u nás v muzeu, stáhne aplikaci do mobilu či tabletu a s ním poté vyrazí na prohlídkovou trasu,“ uvedl ředitel hradeckého muzea a dodal, že právě u historické budovy z dílny architekta Jana Kotěry celá prohlídka začne i skončí. Jakmile vyjde člověk z muzea a namíří na něj telefon, tak se před ním ukáže stavba v době, kdy na ni teprve kolem roku 1910 pracují dělníci. V okolí pak uvidí zbytky pevnosti.

„Mapa poté lidi zavede k Pražskému mostu. Na něm však neuvidí žádný kiosek, ale najednou před nimi vyroste starý dřevěný pevnostní most a na něm budou povozy a vojáci,“ popsal začátek virtuálně-historické trasy Petr Grulich. Od Pražského mostu se přesunou lidé kolem již neexistujícího mlýna a ještě neregulované řeky Labe k vodní elektrárně Hučák. I tu uvidí skrze displej ve zcela jiném světle. „Od Hučáku povede trasa přes zimní stadion. Ten tam samozřejmě nebude a místo hokejistů zde lidi uvidí důstojníky, kteří se procházejí po jejich důstojnickém parku,“ řekl Petr Grulich s tím, že cesta poté již lidi zavede do historického jádra Hradce Králové, kde uvidí hřbitov kolem katedrály sv. Ducha. A i samotný chrám bude jiný, ve virtuálním světě jej spatříme ještě před regotizací. Z „popela“ povstane také Mýtská brána, či věž Kropáčka , která v místě současného Gočárova schodiště stála v letech 1516–1906 a během staletí sloužila různým účelům, od vězení až po skladiště. Z výšky si pak člověk prohlédne také již neexistující pevnostní opevnění Hradce. „Po cestě pak člověk kromě historických budov narazí i na významné obyvatele města, například starostu Karla Collino“ nastínil další funkci chystané aplikace Petr Grulich.

Hrad povstane z popelu

Největším oříškem aplikace bude znovu „vystavět“ hrad, který tu stál od první poloviny 13. století a na kterém několik let žila i královna Eliška Rejčka. Během husitských válek, které město postihly, byl však roku 1423 hrad zničen a nedochovaly se po něm žádné rytiny či ilustrace. „S hradem to je opravdu oříšek. Máme sice nějaké archeologické nálezy a veduty, kde je již hrad pobořen, ale to je vše. Hrad tak vzniká v rovině idealizované rekonstrukce. Nebude však celý, neboť takovou míru znalostí nemáme. Na hradu však návštěvníky přivítá sama královna Eliška Rejčka,“ dodal Petr Grulich, který doufá že se aplikace stane nejenom lákadlem pro turisty, ale ukáže samotným Hradečákům jejich město z jiného úhlu. „Připravujeme také edukační doprovod pro studenty a žáky základních škol a děti.“

V rámci projektu Věnná města českých královen se nezapomíná ani na další města. „Vedle dílčích vědeckých výstupů se již podařilo vydat dva svazky Historických atlasů měst České republiky, konkrétně pro Poličku a Jaroměř, které v rovině historické geografie přibližují aktuální trendy bádání na mezinárodní úrovni. V současné době je před vydáním Historický atlas věnovaný Vysokému Mýtu a v přípravě je svazek pro Dvůr Králové nad Labem," uvedla Jana Vojtíšková

Věnná města



A jaký byl účel vzniku věnných měst. O tom Deníku řekl ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty UHK Zdeněk Beran:



Hmotné zajištění českých královen se ve středověku zakládalo na majetcích, které jim byly darovány králi ve formě věnných zástav. Konečné dispoziční právo s těmito majetky tedy sice dále náleželo králi, ale pro královny se tu otevíral prostor pro výkon vlastní správy a zejména odtud získávaly příjmy. Mezi tyto majetky ovšem nepatřila pouze města, ale také různé pozemkové celky nebo peněžní platy. Po smrti královen se tento majetek vracel zpět do rukou krále.



Stabilnější skupina královských věnných měst se formovala od počátku 14. století, přičemž se tato města s výjimkou středočeského Mělníka nacházela v oblasti východních Čech (na území tehdejšího Hradeckého a Chrudimského kraje). Nejvýznamnějším z věnných měst byl bezpochyby Hradec (Králové), který se spolu s Mělníkem dokonce načas stal sídlem dvora královen (vdov). Na svůj statut věnných měst byla dále hrdá města Chrudim, Vysoké Mýto, Polička, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov). Jako poslední se mezi královská věnná města zařadil roku 1569 Nový Bydžov. Královská věnná města podléhala až do roku 1837 pravomoci podkomořího věnných měst, což byl původně klíčový člen královnina dvora, který se v raném novověku stal stavovským úředníkem. Specifický statut věnných měst definitivně zanikl až po první světové válce roku 1918. Ve srovnání s poměry v ostatních evropských státech charakterizuje česká věnná města mimořádně dlouhá stabilita a vysoká míra institucionalizace, která se v moderní době unikátním způsobem odrazila v reprezentaci těchto měst zakládajících si na svém "věnném" statutu.