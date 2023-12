Želva skalní

Vůbec poprvé v historii se ve Dvoře Králové zdařil odchov vzácné a náročné želvy skalní. Inkubace proběhla bez zásahu člověka přímo v expozici Vodních světů, což je velmi neobvyklé. Želva skalní tráví v přírodě většinu života ukrytá v úzkých štěrbinách skal, odkud jen co nejrychleji vyráží za potravou nebo partnery. Její placatý krunýř (vždyť se jí v angličtině také říká palačinková želva) jí umožňuje ukrýt se do těch nejmenších prasklin a skrýt se před nepřítelem. Její chov i inkubace vajec jsou velmi náročné. Dvorské želvy skalní nakladly vajíčka přímo v expozici, kde také zůstala až do líhnutí. Podmínky v pavilonu dokonale napodobily ty v přírodě a mládě překvapilo chovatele po jedné ranní „spršce“, když jinak suché a horké terárium zavlažovali.

Zdroj: Simona Jiřičková