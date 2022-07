Tento salát asi zná každý, ale dnes si ho připravíme s malým fíglem. Takže jdeme na to: Rajčata a vejce uvařená na tvrdo pokrájím, nasypu do mísy a přidám na drobno nakrájenou cibuli. Když k tomu přihodím zelenou cibulovou nať, bude salát hezky barevný. Zlehka promíchám, abych ta vajíčka příliš nezmasakrovala. Přidám lžíci plnotučné hořčice, i dijonská je skvělá. Teď bych normálně do směsi přidala majonézu, buď kupovanou nebo připravenou z vlastních domácích vajíček, ale tentokrát zvolím majonézu mléčnou.