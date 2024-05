„Chodíme každý rok, jahody máme rádi, syn má zážitek, tak jsme vyrazili na pole,“ říká Lucie Macháčková z nedalekých Smiřic s kyblíkem červených plodů v ruce. Mladá maminka přiznává, že ji také přilákala příznivá cena: „Jsem na rodičáku, je to rozdíl, jestli si jahody natrháte sami, nebo za ně zaplatíte v obchodě 220 korun, tady je to za 96 korun za kilo,“ počítá pragmaticky žena. Meziročně v Pileticích zdražily jahody z pole o 11 korun.

„Zdražili jsme, protože jahod bude letos méně,“ konstatuje Markéta Černínová, která má ve zdejší společnosti VH Agroprodukt na starosti sedm hektarů polí jahodníků.

Sbírání jahod je zážitek, užijí si to i děti

Mezi řádky už má plný košík i mladý pár s děckem a míří k stánku s váhou a pokladnou na okraji pole. Na jahody se vydala rodinka poprvé.

„Nevěděli jsme, co od toho očekávat. Jahody jsou ale pěkné, je jich dost,“ říká pan Dominik za přitakávání dcerky Lindy. Ta má pusu a tváře červené od sladkého ovoce: „Líbí se jí to, sbírá, občas něco ochutná, je to pro děti super,“ pozoruje potomka spokojeně tatínek Dominik. Cena pro něj nebyla to nejdůležitější, co rodinku vyhnalo na sluncem zalité pole: „Je to víc přírodní, čerstvé a kvalitnější než v obchodech. Je to přímo z Hradce, takže podpoříme i české farmáře,“ vysvětluje zhruba třicátník z Hradce Králové. Košík měli plný za půl hodiny. „Máme je jenom na domácí potřebu. Něco sníme, něco rozmačkáme je s cukrem, bude i tvarohová buchta s jahodami a dětská přesnídávka,“ uvažuje nad zpracováním jahod maminka Iveta.

Všichni spokojení nebyli, příště si koupíme ty polské

Všichni ale spokojení nejsou. „Hrozně to vychválili, ale oproti jiným rokům je to bída. Jahody jsou malé, často poškozené. Příště si raději koupíme ty z Polska,“ rozčiluje se senior, který do Piletic přijel s manželkou. Jména si nechávají pro sebe.

Královéhradecký kraj nabízí pomoc uchazečům, kteří se nedostali na střední školu

Na kvalitě plodů se negativně podepsalo počasí - hlavně mrazivé noci na konci dubna. „V noci byl chlad, přes den bylo hodně teplo, to jahodám nedělá dobře. Pole jsem museli na 9 dní přikrýt textilií, abychom ho ochránili před mrazem. To ale podporuje rozvoj houbových chorob. Na kvalitu má vliv i to, že jak to bylo přikryté, tak se ke květům nedostaly včely,“ vysvětluje za zemědělskou společnost Markéta Černínová. Jahody tady ale letos sklízejí o tři týdny, než bylo v posledních letech obvyklé.

Někteří si vyberou jen to pěkné

„Mohli by to lépe zorganizovat, ráno se tudy lidi prohnali, sesbírali shora ty pěkné a my tady jen paběrkujeme. Ale měla jsem přijet dřív,“ obhlíží řádek další seniorka s pokrčením ramen. První den samosběru začínal v osm ráno. „Už v půl osmé tady byla fronta, lidí bylo hodně, určitě stovky lidí,“ říká pracovnice u váhy a Markéta Černínová ji doplňuje: „Je to tím, že se v médiích prezentuje, že jahod bude méně, že někde samosběry ani neotevřou.“

Student hradecké univerzity se pokusí vyvinout počítačový program pro policii

Je po desáté a na poli už paběrkují jen desítky lidí. Svůj úlovek opatrně ukládají do kufru auta i dvě kamarádky z Hradce Králové. „Loni byly lepší, ale dá se nasbírat, když hledáte, najdete. Je to čerstvé, vyberete si ty pěkné. V krámu jich část rovnou můžete vyhodit, jsou třeba shnilé,“ vysvětluje seniorka Lenka. Dva košíky a menší kyblík mají pro sebe, ale i pro vnoučata. „Upečeme z toho buchtu. Nějakou s krémem, roládu. Je to pro nás i pohyb, nemůžeme jenom sedět doma, víte, jak vypadá naše zdravotnictví, musíme se o sebe starat,“ smějí se seniorky.

Příští samosběr by mohl být v Pileticích v pondělí. „Záleží ale na počasí, jak budou jahody nazrávat, aby bylo jahod pro lidi dost,“ vysvětluje Markéta Černínová. Podle ní bude letošní sezóna jahod kratší, než bývá obvyklých pět, šest týdnů.