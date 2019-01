Hradec Králové - Semafory by v budoucnu mohli ovládat řidiči záchranných složek. Otázkou zůstává, zda je systém v krajské metropoli potřebný.

Čekáte na křižovatce a najednou uslyšíte houkání a ve zpětném zrcátku vidíte modrá výstražná světla. Situaci, kterou každý moc dobře zná.

Bohužel řidiči sanitek se také ze strany ostatních vozidel setkávají s neochotou nebo ignorantstvím uvolnit cestu. Mnohdy se také stává, že řidiči zmatkují a nevědí, jestli jet, stát nebo se někam uhnout. Přitom mohou záchranáři vézt někoho z jejich blízkých či jednou se mohou řidiči v sanitce ocitnout sami a o jejich životě budou rozhodovat sekundy.

Ulehčit jízdu sanitek, ale i policejních či hasičských vozidel, by mohl nový systém, pomocí kterého by sami řidiči ovládali semafory.

„Pro záchranáře by systém byl určitě přínosem, protože našim řidičům ostatní automobily cestu často komplikují,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Jiří Mašek.

Tlačítkem by na semaforech spustily tzv. červenou, případně zelenou vlnu. Která z nich je výhodnější, není zatím jasné. Při zelené vlně by projeli všichni včetně záchranářů, při červené vlně by se kompletně zastavil provoz na celé křižovatce a tím by se eliminovala možnost, že by některý řidič zazmatkoval a vjel přímo pod kola hasičů či ambulance. Podle Jiřího Maška by byla pro záchranáře jednoznačně lepší varianta, kdy by ostatní vozidla stála na červené.

Otázkou ovšem je také potřebnost změny, která by nebyla levnou záležitostí. Změnit by se musel celý koncept dopravního řízení ve městě, protože stávající podobné řízení neumožňuje.

„Po různých debatách jsme usoudili, že problém je u nás jen okrajový. Hradecké ulice jsou natolik průjezdné, že se jimi sanitka vždy dostane,“ řekl Hradeckému deníku Jiří Henzl, ředitel Technických služeb Hradce Králové.