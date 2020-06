Jak sám při zavíracím večírku přiznal, mračna se nad klubem vznášela již dlouho. „Korunu všemu nasadila pandemie koronaviru. Ale problémů se za poslední dobu nakupilo mnoho“ řekl muž, který si ze Satchma odnáší jen dobré vzpomínky.

„Budu rád vzpomínat na všechny nestory českého jazzu, kteří tu hráli. Nikdy nezapomenu na vystoupení Milana Svobody či Evy Koubkové. Ale nerad bych někoho vynechal. Za tu dobu se tu sešla celá řádka skvělých muzikantů. Zejména těch, kteří tu drželi klubovou scénu,“ dodal Jiří Ponikelský a naznačil i jiné, než koronavirové problémy, které stály za pondělním posledním otočením klíče oblíbeného klubu.

Chyběl personál i finance, vázla komunikace

„Jak jsem již řekl, tak to byla souhra několika věcí. Například s personálem, kdy se v poslední době ten dobrý hledá strašně špatně. Pak to byly i finance. A v neposlední řadě problém s pronajímatelem, tedy Klicperovým divadlem. To po mě chtělo,abych podepsat dodatek smlouvy s navýšením nájemného. S tím jsem však nesouhlasil. Když se pak ukázalo, že bych musel stejně ještě kvůli plánované rekonstrukci divadla na několik týdnů zavřít, nebylo co řešit a raději jsem se rozhodl skončit,“ dodal Jiří Ponikelský, který dál nechtěl situaci komentovat a odkázal na vedení divadla.

I jeho ředitelka Eva Mikulková přiznala, že v poslední době komunikace mezi oběma stranami vázla.

„Dlouho bylo vše v pořádku. Asi před rokem přišel dopis od právníka pana Ponikelského s finančními a dalšími požadavky. Po schůzce se zástupci Správy majetku města a Správy nemovitostí byly tyto požadavky řešeny, ale pan Ponikelský na navrhované nepřistoupil. Vzhledem k tomu, že jeho podnájemní smlouva byla 10 let stará a neodpovídala platným zákonům, dali jsme mu návrh smlouvy nové. Výše nájemného v ní zůstala nezměněna. K návrhu se pan Ponikelský ani po urgencích půl roku nevyjádřil i přes upozornění, že smlouva musí být podepsána do konce roku 2019 a v opačném případě budeme muset smlouvu vypovědět. Pan Ponikelský výpověď přijal bez výhrad či snahy o další jednání.“

Úžasné místo k setkávání

Do části sporu se vložil i milovník jazzu a primátor města Alexandr Hrabálek. Klub je totiž v majetku Hradce Králové a divadlu jej pronajímá.

„O nějakých dílčích problémech jsem věděl a vždy jsem se jej snažil řešit. Například jsem domluvil užší spolupráci mezi panem Ponikelským a paní ředitelkou v případě Open Airu. Tam k dohodě došlo a já jsem myslel, že jsem jsem hrany otupil. Ale asi ne dostatečně. Kdybych věděl i o těch hlubších problémech, snažil bych se opět zasáhnout. Ale opravdu jsem o nich nevěděl. A tak mě zpráva, že klub končí, zaskočila a bude mi chybět. Bylo to úžasné místo pro setkávání,“ řekl Alexandr Hrabálek. Podle ředitelky Evy Mikulkové však nemusí ani primátor, ani další milovníci jazzu, smutnit: „Vypsali jsme nové výběrové řízení na provozovatele Satchma. A jednou z podmínek je, aby zde byl dál provozován jazz.“