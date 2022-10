Třídění tady přivítal i pan Pavel. „Jsme rádi, že odpad nemusíme házet do černé popelnice, ale můžeme lépe třídit. Teď doma dostanu od ženy sáček a ten jen vyhodím do popelnice,“ říká otec od rodiny se dvěma malými dětmi. Někteří lidé se obávali zápachu. „Popelnice má speciální závěr, takže není možné, aby se třeba vysypala. Je pravda, že v létě je z popelnice po otevření cítit zápach. Ale je to stejné jako u černé popelnice na směsný odpad, kde by jinak gastroodpad končil,“ sdílí zkušenosti zhruba třicetiletý Pavel.

Hnědá popelnice s nálepkou gastro odpady a s informacemi, co do ní patří a co ne, bude mít pojistný pákový mechanismus a gumová těsnění víka. Obojí zabraňuje šíření zápachu i tomu, aby se do kontejneru dostala zvířata. „Občané do kontejnerů budou moci vyhazovat například zbytky jídel, maso, malé kosti, mléčné výrobky nebo potraviny, kterým vypršela trvanlivost. Dále je možné sem dávat slupky a další zbytky z ovoce a zeleniny,“ říká vedoucí odboru rozvoje města Karel Vít.

Jen bez obalů

Jednu změnu sběr gastroodpadu oproti testovacímu provozu dozná. Dosud bylo možné vyhazovat potravinové zbytky v plastových, papírových nebo tetrapakových obalech. Nově už se budou vyhazovat jen bez obalů.

„Odpad budeme předzpracovávat, abychom se ujistili, že tam není nic, co tam být nemá. Dnes ho vozíme do bioplynové stanice v Rybitví. Bohužel v odpadu ve zkušebním projektu bylo velké množství skla a třeba konzerv a hrozilo, že dojde k poškození technologie bioplynové stanice,“ vysvětluje ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek. Město chce lidi k třídění dál motivovat, a tak občanům nabídne speciální nádoby na gastroodpady i do domácností.

Rozjezd projektu schválili zastupitelé města a z rozpočtu na něj vyčlenili dva a půl milionu korun. Za to se koupí 205 popelnic, zaplatí roční svoz a likvidace odpadu. Podle údajů Hradeckých služeb dnes tvoří směsný odpad ze třetiny právě různé zbytky z kuchyní. Podle rok platného zákona o odpadech ale musí obce podíl nevyužitelného odpadu snižovat, jinak jim hrozí pokuty.

„Město na tom v konečném důsledku ušetří. Loni byl pro nás zákonný limit 200 kilogramů na obyvatele města ročně. Pokud se limit překročí, platí se vyšší poplatek za skládkování. Limit netříděného odpadu se přitom bude každý rok až do roku 2029 snižovat o 10 kilo a souběžně se bude zvyšovat poplatek za nadlimitní množství odpadu. Pokud bychom množství nevyužitelného odpadu nesnižovali, platili bychom za sedm let ročně 10 milionů korun navíc,“ vysvětluje legislativní tlak na lepší třídění odpadů Martin Hušek. Loni Hradečané vyhodili 16 tisíc tun směsného odpadu. „Dnes třídíme v Hradci polovinu odpadu. V roce 2025 to má být o deset procent víc,“ připomíná další nařízení šéf Hradeckých služeb.

Popelnice budou rozmístěné po celém městě a svážet se budou od května do září dvakrát týdně, od října do dubna potom jednou za sedm dní. Klasické hnědé popelnice na bioodpad zůstanou zachované.