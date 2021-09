„Hrubou stavbu máme takřka hotovou, ale ještě tu je práce jak na kostele,“ říká v budoucím vestibulu Antonín Kralovič z hradecké firmy STAKO, jež nový hotel staví od července roku 2019. Všude panuje čilý ruch a všichni věří, že se komplex otevře prvním návštěvníkům na jaře příštího roku.

Ještě než podlahy a stěny pokryjí velkoformátové dlažby a dřevěné prvky spolu s žlutými petrolejovými barvami, coby odkaz na první republiku a období secese, visí ze stěn a stropů všemožné dráty a trubky topení a vzduchotechniky.

„Rád bych vám řekl, kolik kilometrů různých drátů tu je, ale to číslo je opravdu vysoké a jsou to desítky kilometrů. Ale například potrubí pro topení má osm kilometrů,“ říká zástupce Staka, když stoupáme po schodech z vestibulu, kde bude v budoucnu nejenom recepce, ale i dvě jídelny a kuchyně. V celé budově však nikde nenarazíme na kabel, jež by do pokojů, kterých bude v hotelu 101, rozváděl televizní signál.

„Budeme prvním hotelem v republice, který bude kompletně bez televizí,“ dodává Antonín Kralovič v prvních pěti nadzemních patrech. Ty ukrývají nejenom pokoje, ale v pátém jsou pak dvě konferenční místnosti, kdy ta větší z nich pojme až 200 lidí. Šesté nadzemní podlaží je pak v hotelu vyčleněno pro VIP hosty a ukrývají se zde nejenom budoucí luxusní pokoje a 4 apartmány, ale i „sky-box“ s neopakovatelným výhledem na starý Hradec Králové.