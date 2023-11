Na konci listopadu se stal Hradec Králové prvním místem v České republice, kde se spojil developer se společností, která nabízí službu sdíleného automobilu. Výhodu tohoto spojení pocítí obyvatele pasivního domu Cihlovka 2 v hradecké čtvrti Kukleny. Budou mít k dispozici jedno sdílené auto umístěné v místní podzemní garáži.

Podívejte se na pasivní bytový dům Cihlovka II. | Video: Jiří Fremuth

Službu pro nájemníky zajistil expert na udržitelnou výstavbu, královéhradecký developer NOHO, ve spolupráci s carsharingem Autonapůl. Cílem developera je nejen nabídnout obyvatelům alternativu k vlastní osobní automobilové dopravě, ale rád by také odlehčil přetížené dopravě na Pražské třídě ve čtvrti Kukleny, která úzce sousedí s Cihlovkou.

„Naším cílem je okolí ukázat, že pokud chceme skutečně ulevit planetě, stavbou pasivního bytového domu to nekončí. Použité udržitelné stavební postupy a technologie jsou důležité, neméně podstatné je také to, jak s těmito technologiemi nakládáme a jak se chováme v běžném životě. Proto jsme chtěli jít o krok dále a obyvatelům představit i další možnost, jak lze snížit osobní uhlíkovou stopu. Mnoho domácností má v dnešní době například auta dvě, a jakmile začnou využívat carsharingové služby, zjistí, že to není nutné,“ vysvětlil důvody zakladatel firmy NOHO Tomáš Vrbický.

Pasivní dům v Kuklenách pozná obličej majitele bytu a sám otevře dveře

Pokud si bude chtít obyvatel Cihlovky sdílené auto vypůjčit, bude mu k tomu stačit registrace v aplikaci na chytrém telefonu či tabletu. Obyvatelé nového pasivního bytového domu navíc budou mít tu výhodu, že pro zapůjčení auta nemusí skládat jinak obvyklou peněžitou kauci. Vůz najdou přímo v bytovém areálu Cihlovky.

Autonapůl vyčlenilo pro spolupráci s NOHO hybridní Renault Clio. Lidé jej budou moct využívat za ceny odpovídající nejúspornější kategorii Economy standardního ceníku. Rezervace bude stát nejvýše 59 korun za hodinu a sedm korun za ujetý kilometr, přičemž cena zahrnuje i palivo, pojištění, dálniční známku či DPH. Zároveň platí, že při delších rezervacích a cestách se ceny ještě snižují.

„Sdílené auto jako organická součást nového developmentu je v tuzemských poměrech velmi inovativní krok, který pomůže jak novým obyvatelům, tak širšímu okolí. Ať už budou lidé potřebovat auto pravidelně nebo nenadále, budou k němu mít přístup nonstop, přitom ho nemusí vlastnit. V širším kontextu pak mohou sdílená auta pomoct vyřešit i problém s parkovacími místy a parkovacími koeficienty u nové výstavby,“ doplnil ředitel carsharingu Autonapůl Michal Šimoník.