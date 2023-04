„Za mě je to škoda. Občas jsem se svezl ve chvíli, kdy třeba nejel autobus a docela mi to dávalo smysl,“ myslí si student hradecké univerzity David. Opačný názor má seniorka Vlaďka Hnízdilová: „Je to dobře. Koloběžky se různě válely po městě, někde se musely obcházet a mládež na nich jezdila docela nebezpečně i po chodnících.“

Elektrokoloběžky do Hradce Králové vtrhly jako velká voda v létě 2021. Jenže podnikání společností Lime a Bolt nebylo nijak regulované a takřka hned se začaly projevovat velké problémy hlavně se živelným odkládáním strojů v ulicích města. „Koloběžky dokonce padaly z obrubníků do silnice, viděl jsem na vlastní oči, jak řidič dopravního podniku musel vystoupit a jednu uklidit při výjezdu ze zastávky,“ připomíná časté problémy z léta 2021 někdejší ředitel hradecké městské policie a dnes náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek.

Koloběžky dokonce v krajních případech končily v kontejnerech na odpad, v korunách stromů nebo v řece. Loni v lednu tak město přijalo vyhlášku, která parkování elektrokoloběžek reguluje.

„Předcházející vedení města firmy vyzvalo k jednáním, kde by chtěly mít parkovací plochy pro koloběžky a z těchto ploch by platily jako každý jiný za zábor veřejného prostranství. Že na to firmy nepřistoupily, to už je věc další,“ konstatuje Miroslav Hloušek, který Deníku potvrdil, že žádná jednání s provozovateli sdílených elektrokoloběžek nyní vedení města nevede.

Návrat elekrovozítek minimálně pro tento rok tak neplánují společnosti Bolt ani Lime. „Letos se do Hradce Králové s elektrokoloběžkami nevrátíme. Soustředíme se na rozvíjení spolupráce s městy, která mají o elektrickou mikromobilitu zájem a která vnímají výhodu tohoto ekologického způsobu přepravy po městě,“ řekl manažer společnosti Lime Václav Petr.

A podobná odpověď přišla i z druhé firmy, jejíž elektrokoloběžky Hradec jednu sezónu brázdily. „Je to škoda, protože hradečtí si tento jednoduchý a efektivní způsob dopravy po městě viditelně oblíbili. Bohužel, město mikromobilitě nastavilo rámec tak úzký, že provoz koloběžek nedává smysl. Nám, platformám, z hlediska ekonomického a hradeckým z praktických ohledů. Když bude v celém Hradci Králové k dispozici jen hrstka strojů a vy se za koloběžkou budete muset vláčet přes půl města, tak si to nejspíš rozmyslíte,“ naráží na omezený počet míst na odkládání strojů manažerka veřejné politiky ve společnosti Bolt Lucie Krahulcová.

Hradec chtěl pro odkládání koloběžek vymezit přes 100 ploch a kvůli bezpečnosti elektrovozítka nechtěl pustit například do historického centra.

Ze sdílené mobility tak v Hradci Králové zůstala auta družstva Autonapůl a kola Nextbike. Nextbike nabízel dosud stovku kol, během dubna se jejich počet zvýší na 250. Službu dotuje hradecká radnice, a cyklisté tak mají prvních 15 minut jízdy zdarma. Loni v létě rozmístil v Hradci 120 sdílených elektrokol i Bolt, letos ale s nimi už nepočítá.

„V rámci služby mikromobility Bolt se sdílená elektrokola s koloběžkami doplňují, například využívají stejnou infrastrukturu pro nabíjení a údržbu. Bez koloběžek nám proto v Hradci Králové nedává smysl provozovat ani kola,“ vysvětlila Lucie Krahulcová.

Se sdílenými koly podle města takové potíže nejsou. „Řekl bych, že stojí většinou ve stojanech nebo vedle nich, takže větší problémy s nimi nejsou," dodává náměstek Miroslav Hloušek.

